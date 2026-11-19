Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный аналитик и военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко. По его словам, именно кремлевский диктатор инициировал внесение этой нормы, поскольку боится неизбежной ответственности за преступления против гражданского населения Украины.

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Я практически уверен, что автором этого пункта и идейным вдохновителем был Путин, потому что ему в первую очередь грозит Международный уголовный суд, ему в первую очередь грозит Международный трибунал– подчеркнул Александр Мусиенко.

Аналитик отметил, что продвижение такой тезы стало своеобразным сигналом в сторону Европы, которая остается главным движущим фактором Римского статута. Появление подобных требований в документах свидетельствует о неуверенности главы Кремля в способности сломить непоколебимую позицию Украины и европейских государств.

Александр Мусиенко объяснил, почему в декларацию о мире внесли пункт о МУС: видео

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Россия оказалась за бортом высоких технологий

В то же время на международной арене Москве удалось добиться лишь внешней медийной картинки без реального содержания. Пока США и Китай обсуждают глобальные вызовы – искусственный интеллект, инновации, микрочипы и роботизацию производства, Россия окончательно выбывает из клуба технологических лидеров.

В этом обсуждении нет места России. Для Китая Россия – это лишь сырьевая база, ведь Пекин контролирует до двух третей мировой переработки редкоземельных минералов и нуждается для этого в сырье– пояснил военный аналитик.

Мусиенко подчеркнул, что агрессивная война против Украины загнала Москву в полную экономическую зависимость от Пекина. Попытки российской пропаганды представить международные переговоры как "новую Ялту" полностью провалились, ведь китайская сторона категорически отвергла подобные нарративы.

Ранее политический эксперт Андрей Городницкий объяснял, что западные союзники до сих пор договариваются с Путиным вместо того, чтобы усилить решительное давление и привлечь агрессора к ответственности.