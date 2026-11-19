Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий аналітик і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко. За його словами, саме кремлівський диктатор ініціював внесення цієї норми, оскільки боїться неминучої відповідальності за злочини проти цивільного населення України.

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Чому Кремль вимагає обмеження юрисдикції МКС

Я практично впевнений, що автором цього пункту і ідейним натхненником був Путін, тому що йому в першу чергу загрожує Міжнародний кримінальний суд, йому в першу чергу загрожує Міжнародний трибунал– підкреслив Олександр Мусієнко.

Аналітик зазначив, що просування такої тези стало своєрідним пасом у бік Європи, яка залишається головним драйвером Римського статуту. Поява подібних вимог у документах свідчить про невпевненість глави Кремля в здатності зламати непохитну позицію України та європейських держав.

Олександр Мусієнко пояснив, чому в декларацію про мир проштовхнули пункт про МКС: відео

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Росія опинилася за бортом високих технологій

Водночас на міжнародній арені Москві вдалося здобути лише зовнішню медійну картинку без реального наповнення. Поки США та Китай обговорюють глобальні виклики – штучний інтелект, інновації, мікрочипи та роботизацію виробництва, Росія остаточно вибуває з клубу технологічних лідерів.

У цьому обговоренні немає місця Росії. Для Китаю Росія – це лише сировинна база, адже Пекін контролює до двох третин світової переробки рідкоземельних мінералів і потребує для цього сировину– пояснив військовий аналітик.

Мусієнко наголосив, що агресивна війна проти України загнала Москву в цілковиту економічну залежність від Пекіна. Спроби російської пропаганди подати міжнародні переговори як "нову Ялту" повністю провалилися, адже китайська сторона категорично відкинула подібні наративи.

Раніше політичний експерт Андрій Городницький пояснював, що західні союзники досі домовляються з Путіним замість посилення рішучого тиску та притягнення агресора до відповідальності.