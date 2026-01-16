Хочет договориться с Трампом, – экс-член парламента НАТО раскрыл, что собирается провернуть Путин
- Путин хочет договориться с США, чтобы стать частью европейской архитектуры безопасности и влиять на внутренние дела стран Европы.
- Европейские лидеры, в частности Франция, категорически против этого, стремясь изъять Россию из системы безопасности Европы.
Владимир Путин своими заявлениями и действиями в отношении Украины не демонстрирует желания завершать войну. Однако в его планах может быть влияние не только на украинские территории, но и на европейские.
Кремль и дальше настаивает, чтобы НАТО вернулась к границам 1997 года. Экс-секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа рассказал 24 Каналу, что Путин считает, что ему удастся в ближайшее время полностью разрушить украинскую энергетику, чтобы создать гуманитарную катастрофу, которую почувствует даже Европа.
Смотрите также По Украине снова ударили "Орешником": может ли ракета нести ядерку и какая ПВО способна ее сбить
Какова главная цель Путина?
Петр Кульпа подчеркнул, что кремлевский диктатор сейчас хочет восстановить влияние на мировую политику и возвращается к идеям раздела Европы на зоны.
Об этом Путин хочет договориться с Соединенными Штатами Америки, чтобы стать частью европейской архитектуры безопасности. Все для того, чтобы влиять на внутренние дела стран Европы,
– сказал он.
Однако европейские лидеры категорически против такой конструкции. В частности Франция сейчас заинтересована, чтобы изъять Россию из системы безопасности Европы.
По словам экс-члена парламента НАТО, такие стремления России свидетельствует о том, что Путин не готов отказаться от собственных военных амбиций.
Какую политику сейчас ведет Россия?
В США понимают, что Путин намеренно затягивает мирный процесс. Кремль не проявляет реальных намерений завершать войну, поэтому администрация Трампа может усилить давление на Россию.
В Кремле отметили, что не имеют целью отказываться от ранее поставленных целей по войне в Украине. Россияне планируют и дальше наступать, чтобы достичь цели.
Путин снова заговорил о якобы угрозах для России со стороны НАТО. Это может быть сигналом для европейских стран, Которые могут стать следующими жертвами российской агрессии.