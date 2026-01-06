Путин хотел подло использовать ситуацию в Венесуэле на переговорах, но кое-что не учел

Россия в свержении режима Николаса Мадуро силами США может видеть возможность для того, чтобы закончить войну в Украине в свою пользу. Владимир Путин может надеятся убедить Дональда Трампа обменять Венесуэлу на Украину. Однако этот план обречен на провал.

Вопрос геополитического торга по Венесуэле и Украине Кремль поднимал еще при первой президентской каденции Трампа. Политолог, президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной в разговоре с 24 Каналом отметил, что первая и вторая каденции Трампа принципиально отличаются, потому что на начало второго его президентства Путин уже напал на Украину и продолжалась война.

К теме Трамп через Венесуэлу может договориться с Путиным, развязав ему руки в Украине, – FT

Как Украина изменила отношение Трампа к России?

Лесной отметил, что Путин сейчас не знает, как выпутаться из войны, которую он развязал.

Трамп ранее считал, что Россия является якобы непобедимой ядерной страной, которая имеет большую армию, сильную экономику, большую территорию. Но эта "большая" страна уперлась в небольшую с точки зрения Трампа Украину и заставила изменить все в мире,

– подчеркнул политолог.

США раньше топтались на месте и немножко опасались России как ядерной державы. Однако Украина, по его мнению, изменила будущее крупных ядерных держав.

Если бы они предоставили нам сразу необходимое оружие, мы бы отбросили Россию и эта война была бы там, где танки, пушки. Она была бы похожа на Вторую мировую. Но они нам ничего не предоставили и мы вынуждены были изменить ход событий дронами, в частности морскими, НРК и тому подобное. То есть перетянули одеяло от ядерных ракет условно на дроны,

– пояснил Олег Лисовой.

Сегодня в этом контексте поделить мир так, как хотели Путин и Трамп (при его первой каденции), уже не получится. Поэтому, как заметил президент Аналитического центра "Политика", есть переменные, которые уже работают совсем по другим законам.

Стоит знать. Россия ранее предлагала США обменять Венесуэлу на Украину. Это произошло когда режим Мадуро пыталась свергнуть оппозиция, которую поддерживали Соединенные Штаты, а Кремль помогал ему удержать власть в Венесуэле. Тогда россияне предложили американцам, если вы хотите, чтобы Россия ушла с заднего двора США, то у нас похожая ситуация – Соединенные Штаты на заднем дворе России.

Поэтому, по его мнению, Украину ни на кого не обменяют, даже если у кого-то в голове могут быть такие мысли. Однако есть субъектность у Украины – нравится это или нет, у Европы, и запустился совсем другой сценарий, чем в первую каденцию Трампа.

Как в мире отреагировали на операцию США в Венесуэле?