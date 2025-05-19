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Геополитика Америка Путин не знает, как выйти из войны, – Вэнс
19 мая, 16:15
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Путин не знает, как выйти из войны, – Вэнс

Тимур Еремьянц
Основні тези
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что Путин не знает, как завершить войну с Украиной.
  • К слову, Дональд Трамп планирует телефонный разговор с Путиным по поводу достижения перемирия, после чего позвонит Владимиру Зеленскому.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал возможность российского диктатора закончить войну с Украиной. По его мнению, Путин, похоже, совсем не знает, как из нее выйти.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Что Вэнс заявил о президенте России

Вице-президент Соединенных Штатов оценил способность российского диктатора закончить войну с Украиной.

Похоже, Путин не совсем понимает, как выйти из этой войны,
– заявил он.

Джей Ди Вэнс также намекнул, что завершение войны зависит от Кремля. Он отметил, что США могут выйти из переговоров по миру в Украине.

 