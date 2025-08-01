Напомним, Дональд Трамп установил новый дедлайн для Владимира Путина, чтобы закончить войну в Украине. Речь идет о 10 – 12 днях от 28 июля. Новый дедлайн для заключения соглашения теперь приходится на 7 – 9 августа.