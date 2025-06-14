Путин позвонил, чтобы поздравить меня, но не только, – Трамп о разговоре с диктатором

Дональд Трамп долго не комментировал свой телефонный разговор с Путиным 14 июня. Но позже все же выложил пост, в котором сделал заявление о войне России против Украины.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на пост Трампа.

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Трамп рассказал, зачем звонил Путин

Разговор Трампа с Путиным длился около часа. Американский лидер подтвердил, что среди тем разговора был преимущественно Иран – ранее об этом заявили в Кремле.

Президент Путин позвонил сегодня утром, чтобы очень хорошо поздравить меня с днем рождения, но, что еще важнее, чтобы поговорить об Иране, стране, которую он очень хорошо знает. Мы долго разговаривали. Гораздо меньше времени было посвящено разговорам о России/Украине, но это будет на следующей неделе. Он проводит запланированный обмен пленными – большое количество пленных обменивается немедленно с обеих сторон,

– написал президент США.



Сообщение Трампа о разговоре с Путиным 14 июня / Скриншот

В заключение Трамп сделал неожиданное заявление о войне России против Украины.

Путин считает, как и я, что эта война между Израилем и Ираном должна закончиться, на что я объяснил, что его война также должна закончиться,

– акцентировал он.

В Кремле также сказали о разговоре следующее: Россия якобы готова продолжить переговоры с Украиной после 22 июня. Российская сторона проинформировала об этом президента США.