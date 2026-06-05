Путин высказался об угрозе атаки России на страны НАТО

На Западе готовятся к возможному нападению со стороны России. Тем временем глава Кремля "утешает" соседей, уверяя, что им нечего бояться.

Во время пресс-конференции 4 июня Владимир Путин прокомментировал опасения Европы относительно агрессии со стороны России.

Смотрите также Так переговоры с Россией дадут результат: в МИД Латвии назвали условие

Что Путин говорит о возможном нападении на Европу?

Диктатор отметил, что для России, мол, нет никакого смысла нападать на Европу и воевать с НАТО.

Глава Кремля назвал "бредом" и "сознательной провокацией" сообщения о том, что он готовится к военному противостоянию с Альянсом.

По словам Путина, европейские страны якобы умышленно распространяют информацию об угрозе со стороны России, чтобы заставить население своих стран больше денег тратить на оборону.

В то же время политик подчеркнул, что его страна на самом деле не угрожает Европе.

Следует заметить, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину разведки многих европейских стран сообщают о намерении Москвы атаковать НАТО. Чаще всего в их прогнозах говорилось о том, что российская армия будет готова к нападению до 2030 года.

В то же время есть предположение, что атака России на Альянс состоится раньше. Так, Латвия уверена, что враг ударит по странам Балтии до 2028 года. Командующий Вооруженных сил Латвии Пуданс отметил, что главное преимущество оккупантов – это способность быстро и массово производить дроны. По его словам, Кремль может воспользоваться тем, что перевооружение европейских армий продлится до конца десятилетия.

Если раньше разведчики предполагали, что Россия не угрожает Европе, пока ведет войну в Украине. То теперь на фоне того, что Путину не удается достичь на этом фронте значительного прогресса, эксперты считают, что он может попытаться расширить конфликт на другие страны Европы. Речь идет прежде всего о возможных провокациях против стран Балтии и других регионов НАТО, чтобы проверить единство Альянса. Впрочем, признаков подготовки России к прямому нападению за пределами Украины пока нет.