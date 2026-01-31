Очень больно реагирует, – экс-глава разведки заметил манипуляции Китая относительно помощи РФ с ракетами

Китай отвергает упреки, что помогает России в создании ракет "Орешник". Пекин всегда занимал такую позицию, что не поддерживает любую войну и агрессию, не принимает в ней непосредственное участие, но на практике ситуация несколько иная.

Об этом в эфире 24 Канала отметил генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, добавив, что Китай проводит военные учения совместно с Россией и КНДР, отрабатывает модель действий в Юго-Восточной Азии, где россияне принимают активное участие в поддержке посягательств Пекина на этот регион, в частности предусматривая возможность проведения операции в отношении Тайваня.

Китайские компоненты в российском оружии: как вести себя Украине?

Россия поддерживает Китай, а он, мотивируя тем, что у него есть бизнес интересы, закупает у нее нефтепродукты. Нефть – один из стратегических ресурсов России для финансирования российской армии. Как отметил генерал армии, от Китая, Индии и ряда других стран Кремль получает десятки миллиардов долларов. Эти деньги россияне направляют как раз на военные нужды.

"Вторая составляющая – это товары, которые используются для формирования систем вооружения, особенно высокоточных. Китай в своих производствах уже имеют чипы, платы, робототехнику различных типов, которые продает вроде бы как гражданские средства, а они четко предусмотрены для военных целей", – подчеркнул Маломуж.

По словам экс-главы СВР, сегодня Китай может похвастаться качественными системами управления, шифрования, наведения. Он отметил, что китайцы теперь имеют высокотехнологичное оружие.

В этой ситуации Китай манипулирует, хитрит. Надо во время обстрелов надо выявлять компоненты запущенных ракет китайского производства, названия конкретных фирм и тогда делать демарш. Лучше делать это оперативным путем, потому что Китай очень больно реагирует на обнародование этого в прессе,

– пояснил Маломуж.

Как отметил генерал армии, необходимо фиксировать случаи использования россиянами в их оружии, не только ракетах, но и дронах китайские запчасти, показывать это на широкую общественность, процессуально документировать эти случаи.

"Китай косвенно поддерживает программы, которые формируют ударные группы по Украине, предоставляет комплектующие для дронов, которыми ежедневно наносят удары, а также компоненты к ракетам. Это производство 2025 – 2026 годов", – озвучил Маломуж.

Бывший руководитель СВР подытожил, что через контрабанду, фирмы-посредники в российских образцах есть запчасти из США, Германии, Великобритании, Италии, Франции, Японии, Южной Кореи, Тайваня. Маломуж отметил, что необходимо документировать это, предъявлять своим партнерам и положить конец этому.

Заметьте! Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил, что в этой ситуации следует внедрять санкции против Китая. Он озвучил, что именно при его содействии Россия нарастила производство ракет и убежден, что Пекин стремится, чтобы российско-украинская война продолжалась дальше.

Как Китай помогает России?