Иран нанес удары баллистикой по Хайфе и Иерусалиму: есть попадания и пострадавшие

Иран атаковал ракетами север Израиля. Это уже второй удар по стране за воскресенье, 15 июня.

Больше всего ударам подверглась Хайфа. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Армию обороны Израиля.

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Что известно об обстреле Хайфы и Иерусалима

Иранская армия запустила по Израилю ракеты вечером 15 июня. Часть из воздушных целей сбила противовоздушная оборона, но фиксируются попадания в нескольких местах. Там начались пожары. Сейчас по данным The Times Of Israel известно о 4 раненых. Одна женщина отравилась дымом от пожара, трое других людей получили легкие травмы.

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Так извещения о ракетном обстреле звучали в центральной и северной части Израиля. В общем сирены, предупреждавшие о ракетном обстреле, звучали по всей стране – в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе, в приграничном районе Газы и частях оккупированного Израилем Западного берега реки Иордан. Жителей просили придерживаться рекомендаций и позаботиться о своей безопасности.

Над Израилем сбивали иранские ракеты: видео

Несколько ракет были замечены в небе над Хайфой. Очевидцы и местные СМИ публиковали кадры пролета вооружения и последствий атаки. В городе произошло прямое попадание в жилой дом в Прибрежном районе. На место происшествия выехали пожарные.

Пожар после ракетной атаки по Хайфе: смотрите видео

Воздушные силы Израиля перехватывали ракеты, чтобы устранить угрозу. После оценки ситуации Командование тыла позволило гражданам покидать защищенные зоны. По завершению атаки на местах, где были сообщения о падении снарядов, начались поисково-спасательные работы.

Очевидцем обстрела в Иерусалиме стала ведущая Sky News Ялда Хаким.

Вот с чем люди здесь сталкиваются в течение последних нескольких дней, с тех пор, как Израиль начал атаку на иранский режим,

– отметила журналистка.

В городах Израиля произошли пожары в результате обстрелов: видео

Спасатели ликвидируют последствия иранской атаки: смотрите видео

Напомним, Иран обстрелял Израиль и утром. Тогда в результате атаки погибли 8 человек, в частности 8-летний ребенок. Взрывы раздавались в Бат-Яме и Тамре. пострадали около 200 человек, многие из них находятся в больнице. Спасатели продолжают поиски по меньшей мере 20 пропавших без вести после удара в Бат-Яме.