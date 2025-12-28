Укр Рус
"Путин не сдвинется без давления": в Бундестаге требуют у Мерца передачи Taurus Украине
28 декабря, 19:14
"Путин не сдвинется без давления": в Бундестаге требуют у Мерца передачи Taurus Украине

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Вице-президент немецкого Бундестага Омид Нурипур призвал предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.
  • Он отметил необходимость усиления давления на Путина для прекращения войны, требуя действий от Мерца.

Вице-президент немецкого Бундестага Омид Нурипур, лидер партии "Зеленых" выступил с призывом предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, о чем обсуждали ранее.

В частности, он вспомнил канцлера Фридриха Мерца и его предыдущие обещания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на n-tv.

К чему призывают Мерца?

"Хорошо, что канцлер Мерц претендует на лидерскую роль для Германии. Мерц должен теперь придерживаться того, что он справедливо требовал, будучи в оппозиции, и открыть путь для поставок Taurus", – подчеркнул немецкий политик.

По его словам, отказ в поставках вышеупомянутых крылатых ракет Киеву будет стоить человеческих жизней, и что недостаточно поддерживать украинского президента Владимира Зеленского исключительно "в телефонных разговорах".

ЕС должен усилить давление на Путина. Путин – единственный, кто может немедленно положить конец этой ужасной войне. Без давления он не сдвинется с места, 
– заявил Омид Нурипур.

Что этому предшествовало?

  • Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что сейчас вопрос предоставления Украине ракет Taurus не является актуальным. Он отказался объяснить, какие именно факторы мешают Германии принять решение.

  • Впоследствии Фридрих Мерц сообщил, что Украина получит ракеты дальнего радиуса действия, сейчас по этому поводу продолжается работа между Киевом и Берлином. Но всех деталей этого пока не будут озвучивать, их пока нет.

  • Журналист и аналитик издания Bild Юлиан Рьопке считает, что причиной затягивания этого решения является определенные опасения немецких элит, потому что Берлин хочет сохранить открытыми каналы связи и дипломатию с Россией.