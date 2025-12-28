Зокрема, він згадав канцлера Фрідріха Мерца та його попередні обіцянки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на n-tv.
До чого закликають Мерца?
"Добре, що канцлер Мерц претендує на лідерську роль для Німеччини. Мерц повинен тепер дотримуватися того, що він справедливо вимагав, будучи в опозиції, і відкрити шлях для поставок Taurus", – наголосив німецький політик.
За його словами, відмова в поставках вищезгаданих крилатих ракет Києву буде коштувати людських життів, і що недостатньо підтримувати українського президента Володимира Зеленського виключно "в телефонних розмовах".
ЄС повинен посилити тиск на Путіна. Путін – єдиний, хто може негайно покласти край цій жахливій війні. Без тиску він не зрушить з місця,
– заявив Омід Нуріпур.
Що цьому передувало?
Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що наразі питання надання Україні ракет Taurus не є актуальним. Він відмовився пояснити, які саме чинники заважають Німеччині ухвалити рішення.
Згодом Фрідріх Мерц повідомив, що Україна отримає ракети дальнього радіуса дії, наразі стосовно цього триває робота між Києвом і Берліном. Але усіх деталей цього поки не озвучуватимуть, їх поки немає.
Журналіст і аналітик видання Bild Юліан Рьопке вважає, що причиною затягування цього рішення є певні побоювання німецьких еліт, бо Берлін хоче зберегти відкритими канали зв'язку та дипломатію з Росією.