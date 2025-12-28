Зокрема, він згадав канцлера Фрідріха Мерца та його попередні обіцянки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на n-tv.

До чого закликають Мерца?

"Добре, що канцлер Мерц претендує на лідерську роль для Німеччини. Мерц повинен тепер дотримуватися того, що він справедливо вимагав, будучи в опозиції, і відкрити шлях для поставок Taurus", – наголосив німецький політик.

За його словами, відмова в поставках вищезгаданих крилатих ракет Києву буде коштувати людських життів, і що недостатньо підтримувати українського президента Володимира Зеленського виключно "в телефонних розмовах".

ЄС повинен посилити тиск на Путіна. Путін – єдиний, хто може негайно покласти край цій жахливій війні. Без тиску він не зрушить з місця,

– заявив Омід Нуріпур.

Що цьому передувало?