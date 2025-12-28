В частности, он вспомнил канцлера Фридриха Мерца и его предыдущие обещания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на n-tv.
К чему призывают Мерца?
"Хорошо, что канцлер Мерц претендует на лидерскую роль для Германии. Мерц должен теперь придерживаться того, что он справедливо требовал, будучи в оппозиции, и открыть путь для поставок Taurus", – подчеркнул немецкий политик.
По его словам, отказ в поставках вышеупомянутых крылатых ракет Киеву будет стоить человеческих жизней, и что недостаточно поддерживать украинского президента Владимира Зеленского исключительно "в телефонных разговорах".
ЕС должен усилить давление на Путина. Путин – единственный, кто может немедленно положить конец этой ужасной войне. Без давления он не сдвинется с места,
– заявил Омид Нурипур.
Что этому предшествовало?
Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что сейчас вопрос предоставления Украине ракет Taurus не является актуальным. Он отказался объяснить, какие именно факторы мешают Германии принять решение.
Впоследствии Фридрих Мерц сообщил, что Украина получит ракеты дальнего радиуса действия, сейчас по этому поводу продолжается работа между Киевом и Берлином. Но всех деталей этого пока не будут озвучивать, их пока нет.
Журналист и аналитик издания Bild Юлиан Рьопке считает, что причиной затягивания этого решения является определенные опасения немецких элит, потому что Берлин хочет сохранить открытыми каналы связи и дипломатию с Россией.