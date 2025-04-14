"Украина должна выйти из обороны": Мерц сделал новое заявление о ракетах Taurus
- Фридрих Мерц, будущий канцлер Германии, выразил готовность предоставить Украине дальнобойное оружие, если будет согласие союзников.
- Мерц осудил российский удар по Сумах как военное преступление и подчеркнул, что украинская армия должна выйти из оборонительной позиции.
Уже в начале мая Фридрих Мерц станет новым канцлером Германии. Он в очередной раз повторил о намерении предоставить Украине дальнобойное оружие.
Будущий канцлер Германии, Фридрих Мерц, продемонстрировал решимость в продолжении военной поддержки Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Le Monde.
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Если будет согласие союзников
В то время как Олаф Шольц отказался предоставить Киеву ракеты Taurus, способные поражать цели вглубь России, Мерц открыт к такой возможности.
В эфире телеканала ARD в воскресенье вечером политик повторил готовность предоставить Украине дальнобойные ракеты.
Я всегда говорил, что сделаю это только по согласию с европейскими партнерами. Это должно быть скоординировано, и если это будет скоординировано, – Германия должна принять в этом участие,
– сказал он.
Мерц также добавил, что "украинская армия должна выйти из оборонительной позиции".
Отдельно будущий канцлер прокомментировал российский удар по Сумах, назвав его "тяжелым, умышленным и целенаправленным военным преступлением". Политик отметил, что атака на Сумы показывает, что Путин делает с теми, кто обсуждает с ним перемирие. "Наше желание вести диалог с ним трактуется не как серьезное предложение мира, а как слабость", – объяснил Мерц.