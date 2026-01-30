Где и когда состоится очередное заседание "Рамштайн": в НАТО сделали важное заявление

Контактная группа по вопросам обороны Украины соберется в штаб-квартире Альянса. Встреча должна состояться 12 февраля в Брюсселе.

Заседание созывают Великобритания и Германия. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Где и когда должна состояться встреча "Рамштайн"?

В четверг, 12 февраля, Великобритания и Германия созывают заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Встреча должна состояться в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В тот же день там должна пройти встреча министров обороны стран НАТО. Однако, накануне Reuters со ссылкой на американского чиновника и дипломата НАТО сообщила, что министр обороны США Пит Хегсет не будет участвовать в этой встрече. Он станет вторым подряд министром правительства США, который пропустит заседание министров НАТО.

Предыдущее, 32-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, состоялось 16 декабря в онлайн-формате.

Бывший министр обороны Денис Шмыгаль в январе заявлял, что очередное заседание "Рамштайн" состоится в феврале. Однако он не указывал конкретных дат.

Сможет ли Украина вступить в НАТО?