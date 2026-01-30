Засідання скликають Велика Британія та Німеччина. Про це повідомляє пресслужба НАТО.
Де та коли має відбутись зустріч "Рамштайну"?
У четвер, 12 лютого, Велика Британія та Німеччина скликають засідання контактної групи з питань оборони України. Зустріч повинна відбутися у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.
Того ж дня там має пройти зустріч міністрів оборони країн НАТО. Однак, напередодні Reuters з посиланням на американського урядовця та дипломата НАТО повідомила, що міністр оборони США Піт Геґсет не братиме участь у цій зустрічі. Він стане другим поспіль міністром уряду США, який пропустить засідання міністрів НАТО.
Попереднє, 32-ге засідання Контактної групи з питань оборони України, відбулося 16 грудня в онлайн-форматі.
Колишній міністр оборони Денис Шмигаль у січні заявляв, що чергове засідання "Рамштайну" відбудеться в лютому. Однак він не зазначав конкретних дат.
Чи зможе Україна вступити у НАТО?
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не приймає положення про відмову від членства в НАТО, яке було закладене в попередній 28-пунктній версії плану завершення війни. За його словами, питання вступу України до Альянсу є виключною компетенцією країн-членів НАТО і не може бути предметом домовленостей із Росією.
- Генсек НАТО Марк Рютте зауважив, що вступ України до НАТО нині є "політично майже нереальним" через позицію окремих країн-членів Альянсу. Серед країн, які можуть блокувати вступ, є Угорщина, США і Словаччина.
- Водночас Сергій Лавров заявив, що США нібито дали зобов’язання не приймати Україну до НАТО та, за його словами, "зрозуміли позицію Росії" щодо війни. Водночас він озвучив цинічні заяви про те, що тимчасово окуповані українські території мають бути включені до складу Росії, а також наполіг на відновленні прав УПЦ МП.