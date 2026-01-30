Заседание созывают Великобритания и Германия. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.
Читайте также В ЕС не поддерживают идею Зеленского относительно объединенной армии Европы
Где и когда должна состояться встреча "Рамштайн"?
В четверг, 12 февраля, Великобритания и Германия созывают заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Встреча должна состояться в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
В тот же день там должна пройти встреча министров обороны стран НАТО. Однако, накануне Reuters со ссылкой на американского чиновника и дипломата НАТО сообщила, что министр обороны США Пит Хегсет не будет участвовать в этой встрече. Он станет вторым подряд министром правительства США, который пропустит заседание министров НАТО.
Предыдущее, 32-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, состоялось 16 декабря в онлайн-формате.
Бывший министр обороны Денис Шмыгаль в январе заявлял, что очередное заседание "Рамштайн" состоится в феврале. Однако он не указывал конкретных дат.
Сможет ли Украина вступить в НАТО?
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не принимает положение об отказе от членства в НАТО, которое было заложено в предыдущей 28-пунктной версии плана завершения войны. По его словам, вопрос вступления Украины в Альянс является исключительной компетенцией стран-членов НАТО и не может быть предметом договоренностей с Россией.
- Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что вступление Украины в НАТО сейчас является "политически почти нереальным" из-за позиции отдельных стран-членов Альянса. Среди стран, которые могут блокировать вступление, есть Венгрия, США и Словакия.
- В то же время Сергей Лавров заявил, что США якобы дали обязательство не принимать Украину в НАТО и, по его словам, "поняли позицию России" относительно войны. В то же время он озвучил циничные заявления о том, что временно оккупированные украинские территории должны быть включены в состав России, а также настоял на восстановлении прав УПЦ МП.