Трамп и Путин готовятся к разговору – Зеленский встревожен возможными договоренностями, – WP

Владимир Зеленский встревожен возможными последствиями запланированного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. В Вашингтоне опасаются, что Украину могут поставить перед фактом договоренностей, принятых без ее участия.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post. Президент Украины Владимир Зеленский и его команда глубоко обеспокоены возможными договоренностями между российским диктатором Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

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Украина может стать заложником переговоров Трампа и Путина

Как пишет WP, в украинском руководстве опасаются, что результаты их телефонного разговора могут обернуться для Украины неприятным "сюрпризом".

Киев стремится предотвратить ситуацию, когда Украину поставят перед фактом решений, принятых без ее участия и вопреки ее интересам. Дипломат отметил, что Зеленский и его ключевые советники ищут способов повлиять на ход разговора или хотя бы узнать детали его подготовки.

Напомним, что 17 мая Дональд Трамп публично заявил о намерении уже 19 мая провести отдельные телефонные переговоры с Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, он хочет лично убедиться, есть ли шанс остановить войну дипломатическим путем.