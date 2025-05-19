Политолог Петр Олещук рассказал 24 Каналу, что Трамп и в дальнейшем продолжает положительно отзываться о Владимире Путине, говоря, что у него с ним прекрасные отношения. Это можно трактовать двусмысленно.

Смотрите также В Кремле подтвердили подготовку телефонного разговора Трампа и Путина

Почему Трамп не давит на Путина

Петр Олещук отметил, что лидер США на самом деле может не быть заядлым фанатом Путина, однако его высказывания о диктаторе могут свидетельствовать, что он сам загнал себя в тупик.

Все потому, что Трамп во время предвыборной кампании утверждал, что войну в Украине начал Джо Байден, а он сможет договориться о ее завершении, ведь Путин вроде бы этого хочет.

Как только начались реальные шаги на пути к договоренностям с Путиным, то оказалось, что это совсем непросто, ведь Путин не хочет договариваться. Он хочет, чтобы все выполняли его прихоти,

– сказал политолог.

Сам Трамп еще перед выборами очерчивал свои действия по российско-украинской войне. Он утверждал, что поставит условие обеим сторонам, или они прекращают конфликт, или США начинают активно давить, чтобы достичь завершения войны.

Россияне де-факто отказались от этого. Значит согласно алгоритму, который ранее описывал Трамп, он должен переходить к внедрению очень жестких санкций против России, которые, по его заявлениям, должны были бы добить ее экономику,

– подчеркнул Петр Олещук.

Он отметил, что выглядит, будто лидер США не хочет этого делать. По мнению политолога, есть несколько причин, почему нет.

Прежде всего, Трамп, вероятно, до сих пор имеет иллюзию, что ему удастся договориться с Путиным о завершении войны и наладить торговые связи, чтобы получать много денег.

Также американский президент наверняка не хочет признавать, что политика Байдена в некоторых направлениях в целом была правильной. Ведь очевидно, что с Россией надо общаться только на языке санкций и давления.

Из-за того, что Трамп не хочет признавать, что мог допустить определенные ошибки в контексте оценки Путина, теперь он не хочет принимать решение, для которого, по сути, не осталось никакой альтернативы,

– добавил он.

Интересно, что европейские лидеры обеспокоены непоследовательной позицией Дональда Трампа о прекращении войны в Украине и ожидают более решительных действий со стороны США. После провала переговоров между Киевом и Москвой без достижения перемирия, в Европе снова призывают к полному прекращению огня и усилению санкций. Несмотря на это, окончательное решение о дальнейших шагах остается за самим Трампом.