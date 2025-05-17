Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Что Трамп думает о новых санкциях против России

Так, во время последнего интервью Дональд Трамп воздержался от обязательств по введению дополнительных санкций против России, хотя ранее он заявлял, что рассматривает такую возможность.

У меня это всегда было. Я воспользуюсь этим, если придется. Я бы предпочел не использовать это. Это – кстати, это (санкции – 24 Канал) важное дело. Я только что положил это на Венесуэлу,

– сказал американский лидер.

При этом президент США добавил, что все будет зависеть от того, что будет происходить на переговорах в Турции. Трамп считает, что дополнительные санкции станут сокрушительным поражением для России, поскольку у россиян сейчас тяжелые времена в экономике, в частности из-за низких цен на нефть.

В то же время Дональд Трамп убежден, что Владимир Путин хочет личной встречи именно с ним.

"Он за столом переговоров, и он хотел этой встречи. А я всегда чувствовал, что встречи без меня не может быть, потому что я не думаю, что соглашение будет заключено ... Мы должны встретиться, и я думаю, что мы, вероятно, запланируем это, потому что я устал от того, что другие люди идут и встречаются, и все такое прочее", – сказал он.

Добавим, что в том же интервью Дональд Трамп снова заявил, что Зеленский "не имеет карт". Также президент США заверил, если бы Путин не погряз в грязи со своими танками везде, они были бы в Киеве за пять часов.