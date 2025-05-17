Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Що Трамп думає про нові санкції проти Росії

Так, під час останнього інтерв'ю Дональд Трамп утримався від зобов'язань щодо запровадження додаткових санкцій проти Росії, хоча раніше він заявляв, що розглядає таку можливість.

У мене це завжди було. Я скористаюся цим, якщо доведеться. Я б волів не використовувати це. Це – до речі, це (санкції – 24 Канал) важлива справа. Я щойно поклав це на Венесуелу,

– сказав американський лідер.

При цьому президент США додав, що все залежатиме від того, що відбуватиметься на переговорах у Туреччині. Трамп вважає, що додаткові санкцій стануть нищівною поразкою для Росії, оскільки у росіян зараз важкі часи в економіці, зокрема через низькі ціни на нафту.

Водночас Дональд Трамп переконаний, що Владімір Путін хоче особистої зустрічі саме з ним.

"Він за столом переговорів, і він хотів цієї зустрічі. А я завжди відчував, що зустрічі без мене не може бути, бо я не думаю, що угода буде укладена… Ми повинні зустрітися, і я думаю, що ми, ймовірно, заплануємо це, бо я втомився від того, що інші люди йдуть і зустрічаються, і все таке інше", – сказав він.

Додамо, що у тому таки інтерв'ю Дональд Трамп знову заявив, що Зеленський "не має карт". Також президент США запевнив, якби Путін не загруз у бруді зі своїми танками всюди, вони були б у Києві за п'ять годин.