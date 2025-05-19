Дело в том, что Кремль смотрит на ситуацию не в краткосрочной перспективе, а шире. Такое мнение 24 Каналу озвучил генерал-майор вооруженных сил Великобритании в отставке Чип Чепмен.

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"Сейчас есть несоответствие между целями и средствами. Но это может измениться. Россияне видят ситуацию значительно шире, не ограничиваясь краткосрочной перспективой", – сказал он.

Цели России изменились

По информации CNN, ближайшие цели Владимира Путина в войне в Украине могли измениться. Отмечается, что сейчас враг сосредотачивается на укреплении своей власти на временно оккупированных территориях и усилении российской экономики.

Чип Чепмен предположил, что если России не удается достичь своих максимальных целей, то, возможно, они решили сосредоточиться на минимальных. Речь идет о сохранении оккупации Крыма, частей Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Вероятно, это будет его минимальная позиция на переговорах. Но с добавлением таких условий, которые не будут приемлемы для Украины. В частности, размер украинской армии, требования нейтрального статуса и другие вещи,

– считает он.

По словам британского военного, если Украина не получит гарантии безопасности, то Россия сможет нарушить условия и постепенно действовать для оккупации всей Украины. Например, не обязательно через 5 лет, но со временем.