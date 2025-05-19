Річ у тім, що Кремль дивиться на ситуацію не у короткостроковій перспективі, а ширше. Таку думку 24 Каналу озвучив генерал-майор збройних сил Великої Британії у відставці Чіп Чепмен.

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"Зараз є невідповідність між цілями та засобами. Але це може змінитися. Росіяни бачать ситуацію значно ширше, не обмежуючись короткостроковою перспективою", – сказав він.

Цілі Росії змінилися

За інформацією CNN, найближчі цілі Владіміра Путіна у війні в Україні могли змінитися. Зазначається, що зараз ворог зосереджується на укріпленні своєї влади на тимчасово окупованих територіях та підсиленні російської економіки.

Чіп Чепмен припустив, що якщо Росії не вдається досягнути своїх максимальних цілей, то, можливо, вони вирішили зосередитися на мінімальних. Мовиться про збереження окупації Криму, частин Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Ймовірно, це буде його мінімальна позиція на переговорах. Але з додаванням таких умов, які не будуть прийнятні для України. Зокрема, розмір української армії, вимоги нейтрального статусу та інші речі,

– вважає він.

За словами британського військового, якщо Україна не отримає гарантії безпеки, то Росія зможе порушити умови та поступово діяти для окупації всієї України. Наприклад, не обов'язково через 5 років, але з часом.