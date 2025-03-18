Стоит отметить, что Путин уже не впервые опаздывает на встречи с иностранными лидерами и даже на собственные пресс-конференции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Почему Путин заставил Трампа ждать

По данным издания, телефонный разговор между Трампом и Путиным начался на час позже запланированного времени, а именно в 16:00 по киевскому времени. Однако, Кремль анонсировал начало в 15:00.

Там отмечают, что сегодня, 18 марта, у главы Кремля была встреча с представителями бизнеса. Путин покинул мероприятие только в 15:52. Вероятно, именно поэтому он опоздал на целый час.

Ранее СМИ также сообщали, что Путин заставил ждать спецпосланника США Стива Уиткоффа около 8 часов из-за того, что организовал срочную встречу с белорусским президентом Александром Лукашенко. Однако, позже эту информацию опровергли.