После обстрелов Украины конгрессмены США отметили, что политика Трампа в отношении Путина не работает

В США, вероятно, начинают понимать, что с Россией невозможно вести переговоры, а потому для давления на Кремль нужны другие действия. Член Палаты представителей США, республиканец Дон Бейкон обратился к Дональду Трампу после массированной атаки России на Украину в ночь на 4 июля.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Бейкона в Х.

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Трампа призывают изменить политику в отношении России

Дон Бейкон обратился к президенту США после того, как Россия ночью массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Он говорит, что Трампу следовало бы изменить стратегию в отношении России, ведь то, что американский лидер сейчас делает с Владимиром Путиным не работает.

Господин президент, ваша политика в отношении России не работает. Пока мы ведем переговоры, Путин бомбит украинские города,

– написал республиканец.

Бейкон показал мировому сообществу фото последствий российского удара по Киеву, отмечая, что стратегию следует менять. В частности важно предоставлять Украине оружие для борьбы. Также против России, по его мнению, стоит ввести более жестокие санкции.

Другой конгрессмен-республиканец Джо Уилсон также прокомментировал массированную атаку на Украину, призвал остановить Путина и помочь украинской обороне. Украину необходимыми средствами для обороны.

Напомним, в четверг, 3 июля, Владимир Путин и Дональд Трамп имели многочасовой разговор. Президенты говорили о войне в Украине и о возможном возобновлении переговоров с Украиной.

Дональд Трамп о своем телефонном разговоре с Владимиром Путиным сказал, что "очень им разочарован". Трамп понимает – российский диктатор останавливать войну не хочет.