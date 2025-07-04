Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Бейкона в Х.

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Трампа закликають змінити політику щодо Росії

Дон Бейкон звернувся до президента США після того, як Росія вночі масовано атакувала Україну ракетами і дронами. Він говорить, що Трампу варто було б змінити стратегію щодо Росії, адже те, що американський лідер зараз робить із Володимиром Путіним не працює.

Пане президенте, ваша політика щодо Росії не працює. Поки ми ведемо переговори, Путін бомбить українські міста,

– написав республіканець.

Бейкон показав світовій спільноті фото наслідків російського удару по Києву, наголошуючи, що стратегію варто змінювати. Зокрема важливо надавати Україні зброю для боротьби. Також проти Росії, на його думку, варто ввести жорстокіші санкції.

Інший конгресмен-республіканець Джо Вілсон також прокоментував масовану атаку на Україну, закликав зупинити Путіна та допомогти українській обороні. Україну необхідними засобами для оборони.

Нагадаємо, у четвер, 3 липня, Володимир Путін і Дональд Трамп мали кількагодинну розмову. Президенти говорили про війну в Україні та про можливе відновлення переговорів з Україною.

Дональд Трамп про свою телефонну розмову з Володимиром Путіним сказав, що "дуже нею розчарований". Трамп розуміє – російський диктатор зупиняти війну не хоче.