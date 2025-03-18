Переговоры Трампа и Путина о перемирии: первые заявления и все, что известно

18 марта происходит телефонный разговор Трампа и Путина. 24 Канал собирает детали.

О том, что Трамп будет говорить с Путиным, сообщил сам американский президент. По его словам, он настроен решительно и стремится остановить войну. Впрочем, иностранные СМИ пишут, что Трамп может пожертвовать интересами Украины.

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О чем говорили Трамп и Путин 18 марта