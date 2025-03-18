Переговоры Трампа и Путина о перемирии: первые заявления и все, что известно
18 марта происходит телефонный разговор Трампа и Путина. 24 Канал собирает детали.
О том, что Трамп будет говорить с Путиным, сообщил сам американский президент. По его словам, он настроен решительно и стремится остановить войну. Впрочем, иностранные СМИ пишут, что Трамп может пожертвовать интересами Украины.
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О чем говорили Трамп и Путин 18 марта
Диалог проходит хорошо, заверил представитель Белого дома Дэн Скавино. Вэнс и Рубио находятся там. В Белом доме пообещали, что Трамп выйдет к журналистам, как только завершит разговор. В пять вечера по Киеву СМИ сообщили, что разговор начался. Белый дом довольно быстро подтвердил его, но заявил, что он длится уже час.
Диалог проходит хорошо, заверил представитель Белого дома Дэн Скавино.
Вэнс и Рубио находятся там.
В Белом доме пообещали, что Трамп выйдет к журналистам, как только завершит разговор.
В пять вечера по Киеву СМИ сообщили, что разговор начался. Белый дом довольно быстро подтвердил его, но заявил, что он длится уже час.