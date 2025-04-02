Путину не долго радоваться: в отношениях Трампа и Европы произойдут изменения, – The Telegraph

Новая каденция Дональда Трампа началась с острой критики его окружения в адрес Европы и угроз выйти из НАТО. Казалось, произошел огромный разрыв между исконными союзниками. Впрочем, вероятно, к большому сожалению для Путина, раздор между США и ЕС не надолго.

На самом деле нынешнее напряжение между США и Европой и вынужденный перезапуск отношений могут оказаться замаскированным "благословением", пишет геополитический стратег, политолог, колумнист The Telegraph Марк Бролин, передаёт 24 Канал.

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Разрыв между Европой и США временный

Журналист отмечает, что в течение десятилетий Европа в значительной степени полагалась на американские гарантии безопасности. Тогда угроза со стороны России стала основой этих отношений.

Впрочем, потребность в пересмотре этой ситуации давно назрела. Россия, хотя и представляет серьезную угрозу для Украины, Грузии и Молдовы, является геополитически слабой, чем когда-либо за последние века. Европа вполне способна сама позаботиться о своей безопасности перед лицом геополитического упадка России. Если, конечно, США заставят ее к этому.

Также Бролин считает логичным стратегическую переориентацию США на противодействие Китаю, который сейчас является их главным геополитическим соперником. Недопущение кризиса вокруг Тайваня в интересах всех, поэтому этот поворот выгоден и Европе.

Кроме того, по мнению эксперта, стоит учитывать, что современное напряжение не умаляет глубокой взаимозависимости между США и Европой. В экономическом плане Европа остается одним из крупнейших торговых партнеров Америки. В военном плане США сохраняют большое доверие, особенно если действуют в координации с Великобританией и Францией в рамках НАТО.

Поэтому, хотя Трамп настаивает на перераспределении бремени в Альянсе, он не может позволить себе полностью отдалить европейских союзников, не подрывая стратегических интересов США. Даже если он попытается, Конгресс вряд ли позволит ему принять такие радикальные меры, как выход из НАТО. Также, с ростом осознания необходимости инвестировать в собственную оборону, европейские страны становятся более ценными военными партнерами для США.

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Смена политических сил по обе стороны Атлантики, вероятно, также будет способствовать определенному сближению. В Европе меркелизм отступает, тогда как национальные популисты набирают силу. В то же время влияние Трампа, возможно, уже достигло своего пика. Это влияние, вероятнее, еще больше ослабнет в ноябре 2026 года после промежуточных выборов.

Эксперт признает, что хотя разрыв США и Европы будет временным, он нанесет ущерб. В частности, Украине. В течение многих лет как в США, так и в Европе будут вести публичные споры о том, почему не было сделано достаточно для ее победы в войне. Европа проявила вопиющую недальновидность, когда разоружилась, увеличила свою зависимость от российского природного газа и проигнорировала трех американских президентов (Обаму, Трампа и Байдена), которые открыто заявляли о необходимости стратегической переориентации США на Азию.

Не менее абсурдной является политика нынешней администрации США, которая относится к России как к равносильной супердержаве и преждевременно соглашается на значительные территориальные уступки в ее пользу еще до начала мирных переговоров.

Однако когда пыль осядет после этого периода адаптации, возможно, мир увидит, как трансатлантический альянс выйдет из этого кризиса таким же сильным, как и во времена Холодной войны – но на этот раз не благодаря групповому мышлению, а из-за готовности к будущим вызовам.

Более того, в ближайшие годы Европа, вероятно, сможет с большей уверенностью противостоять России. А это будет означать, что старый режим в Москве – который в значительной степени зависит от мифа о слабости и декадансе Запада – будет вынужден бороться за сохранение власти со все большими трудностями. Как Кремль будет объяснять собственному населению, что жить в бедности, в условиях меньшей безопасности и с большими военными потерями – это лучше, чем в бывших советских государствах вроде Польши, Эстонии или Чехии? Хотите верьте, хотите нет, но влияние Путина на власть слабее, чем кажется многим. Кто-то должен сказать об этом Белому дому,

– заключает Бролин.