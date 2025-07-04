Решение приостановить военную помощь Украине принял единолично Хэгсет, – NBC News

Пентагон на этой неделе приостановил поставки отдельных видов оружия в Украину. В Минобороны объяснили, что это решение обусловлено опасениями относительно низкого уровня запасов вооружения. Однако анализ от высшего военного руководства показал, что помощь Украине не угрожает обороноспособности американской армии.

Остановка поставок оружия Киеву стала неожиданностью для Госдепа, Конгресса, украинских чиновников и европейских союзников, передает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Это было решение Гегсета

По словам трех помощников Конгресса и бывшего чиновника, остановка отправки оружия была односторонним решением министра обороны Пита Гегсета.

Это уже третий случай, когда он самовольно останавливает военную помощь Украине – в феврале, мае и сейчас. В предыдущих случаях решение было отменено спустя несколько дней.

Позицию Гегсета поддержал Элбридж Колби, замминистра обороны по политическим вопросам. Он давно выступает за уменьшение обязательств США в Украине и переориентацию ресурсов в Тихоокеанский регион для противодействия Китаю.

Конгрессмены – как демократы, так и республиканцы – были возмущены, что их не сообщили заранее об остановке помощи. Пока проверяют, не нарушено ли законодательство о предоставлении безопасности помощи Украине.

Заметим, что Белый дом выступил в защиту решения Гегсета, заявив, что остановка помощи Украины является частью более широкого пересмотра помощи союзникам, инициированного в прошлом месяце.

Пересмотр начался после того, как Гегсет отдал приказ Объединенному штабу оценить запасы всех боеприпасов. Запасы некоторых высокоточных боеприпасов были на нижнем уровне, но не на критическом.

Объединенный штаб пришел к выводу, что дальнейшая помощь Украине не снизит запасы США ниже допустимого уровня, необходимого для боеготовности их армии.

Напомним, что задержанная помощь охватывает десятки ракет Patriot, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, ракеты Hellfire, системы GMLRS, гранатометы, ракеты Stinger и ракеты AIM для истребителей F-16.

В Польше и других европейских странах оружие уже было загружено на грузовики. Но офицеры, отвечавшие за доставку, получили приказ об остановке.

Пакет помощи был одобрен еще администрацией Байдена. Часть оружия взята из американских запасов, другая – закуплена за средства, предусмотренные на вооружение для Украины, и не влияет на имеющиеся ресурсы США.