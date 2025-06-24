Рютте оценил возобновление диалога между Трампом и Путиным

Генсек НАТО похвалил Дональда Трампа за вклад в урегулирование войны в Украине. Марк Рютте заявил, что президент США помог сдвинуть вопрос прекращения огня с мертвой точки.

Во время выступления на Общественном форуме НАТО Рютте сказал, что Трамп вывел ситуацию в Украине из тупика, начав диалог с диктатором Путиным. По мнению генсека, "это является решающим", передает 24 Канал.

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Дифирамбы для Трампа

По словам Рютте, "вырваться из тупика" мог только Трамп. Поскольку он "является самым мощным лидером в мире и возглавляет 25% мирового ВВП и самую мощную и самую мощную армию в мире".

В то же время генсек добавил, что попытки Трампа урегулировать войну в Украине не принесут немедленного результата. Для этого нужно время.

Он добавил, что пока трудно спрогнозировать, когда удастся достичь прекращения огня. Между тем Альянс должен обеспечить Украину всем необходимым, чтобы она могла и в дальнейшем сопротивляться оккупантам и на момент начала реальных переговоров имела лучшие позиции.

К слову, Рютте назвал переговоры России и Украины в Стамбуле "несерьезными". Москва отнеслась к ним неподобающим образом, отправив в турецкий город делегацию во главе с историком Мединским. Украина в свою очередь продемонстрировала серьезность намерений, отправив делегацию высокого уровня.