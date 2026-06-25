"Военного решения нет": Фицо сделал важное заявление по поводу войны в Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо убежден, что война в Украине не может быть разрешена военным путем. Вместо этого европейские страны должны содействовать дипломатическому урегулированию конфликта.

Об этом он заявил 25 июня в ходе конференции по восстановлению Украины, которая проходит в польском Гданьске.

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Что сказал Фицо о войне в Украине?

По словам премьер-министра Словакии, Европа должна быть консолидирована в своих дипломатических усилиях по урегулированию войны.

Эта разрушительная война не имеет военного решения и может прекратиться только за столом переговоров,

– подчеркнул Фицо.

Он также отметил, что война приводит к огромным человеческим страданиям и разрушениям. При этом последствия противостояния России и Украины, как уточнил политик, ощущаются далеко за пределами страны.

Роберт Фицо настаивает, что для Словакии нет лучшей альтернативы, чем полное соблюдение международного права, основанного на положениях Устава ООН. Так, правительство его страны, говорит Фицо, настаивает на более активных дипломатических усилиях.

Напомним, что Владимир Зеленский 18 июня провел встречу с Робертом Фицо в Брюсселе. В ходе беседы стороны обсудили вопросы евроинтеграции Украины, энергетического сотрудничества, а также итоги саммита G7, который проходил в Эвиане.

Зеленский также проинформировал о дипломатических усилиях, направленных на достижение мира, и затронул тему предстоящих межправительственных консультаций между Украиной и Словакией. Роберт Фицо, со своей стороны, отметил, что диалог с украинским президентом приобретает "интересный и конструктивный характер", а сама беседа носила открытый характер и охватывала как общие позиции, так и разногласия во взглядах.