На прошлой неделе в Эр-Рияде завершились переговоры с участием Украины, США и России. Большие "челночные" переговоры как минимум должны были закончиться тишиной в энергетике и в Черном море, однако вместо этого породили лишь путаницу. Стороны выступили с различными коммюнике. В частности, особенно интересен документ России, где она выдвинула дополнительные требования по "Черноморской инициативе", которые, даже в случае поддержки со стороны Америки, не являются столь критическими.

В то же время перспективы быстрого перемирия остаются все более призрачными: Путин открещивается от предложений и, вероятно, готовит новое большое наступление летом 2025 года. Дональд Трамп до сих пор надеется на тишину в Украине до Пасхи и, похоже, наконец-то направил свой хоть и ограниченный, но гнев в сторону Москвы.

О том, что писали западные СМИ за неделю с 24 по 30 марта 2025 года, читайте в материале 24 Канала.

Снятие американских санкций с России: действительно ли все так плохо

Так, в российском коммюнике по итогам переговоров в Саудовской Аравии указано, что перемирие в Черном море якобы начнет действовать после отмены санкций с "Россельхозбанка" и других российских финучреждений, вовлеченных в международную торговлю продовольствием и удобрениями, подключения их к SWIFT и т.д. Дональд Трамп в ответ на это пообещал "рассмотреть" эти 5-6 требований.

Однако The Economist спешит успокоить: снятие санкций Соединенными Штатами не имеет большого смысла без аналогичных шагов со стороны Европы. В таком случае российская торговля, доступ к платежным системам и иностранные инвестиции останутся очень ограниченными.

С 2021 по 2024 год торговля между Москвой и Вашингтоном сократилась на 90%. Однако даже до вторжения ее оценивали в мизерные 35 миллиардов долларов. А вот довоенная торговля России с Евросоюзом составляла 258 миллиардов евро (305 миллиардов долларов).

Вероятно, Россия может надеяться на отмену американских санкций на экспорт ее энергоносителей. Америка поддерживает ценовой лимит G7, который запрещает страховщикам, судоходным компаниям и банкам в группе развитых экономик способствовать продаже российской сырой нефти, если она не стоит менее 60 долларов за баррель. Перед отставкой Джо Байден также внес в черный список 155 танкеров, которые перевозили нефть для России.

Но Кремль нашел новые корабли, а также новые порты для причалов, и ограничение цены имело меньшее влияние, чем ожидалось. После падения в январе экспорт нефти восстановился до 3,5 миллиона баррелей в день, что выше, чем в 2021 году. Отмена санкций не даст значительного дополнительного стимула,

– отмечает The Economist.

Подобная ситуация наблюдается и с природным газом: снятие санкций в отношении Arctic LNG 2 может помочь перенаправить часть экспорта, но, вероятно, не ранее 2026 года, когда ожидается избыток газа во всем мире.

Еще одной сферой, в которой Россия надеется достичь прогресса, являются международные платежи. Если бы американские санкции прекратились, такие проблемы уменьшились бы, но не исчезли бы. Большинство активов российского центрального банка находятся в Европе и, вероятно, будут оставаться замороженными. Большинство российских банков все равно будут отключены от SWIFT, который базируется в Бельгии.

Для России Европа всегда была важнее Америки. В терминах господина Трампа это означает, что Европа имеет неплохие карты. Проигнорированная и под давлением, она может соблазниться их разыграть.

Перемирие или большое наступление России: чего ждать от весны и лета 2025 года

США все еще рассчитывают достичь полного прекращения огня между Украиной и Россией до Пасхи, пишет Bloomberg. Однако в Белом доме признают, что этот график может быть нарушен, учитывая большие разногласия между позициями двух сторон.

В Евросоюзе считают, что Путин тянет время, чтобы получить больше уступок от Трампа и больше успехов на поле боя, однако появились надежды, что американский лидер постепенно начинает это понимать.

В воскресенье, 30 марта, в интервью телекомпании в телекомпании NBC News президент США Дональд Трамп внезапно пригрозил Москве вторичными санкциями против российских нефтепродуктов. Американский президент заявил, что "был очень зол и разъярен", когда Путин начал заявлять о неполномочности Зеленского и заговорил о смене руководства в Украине.

Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине и если я буду считать, что это вина России, я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, которая поступает из России,

– цитирует его NBC.

Трамп объяснил: если кто-то будет покупать нефть у России, он не сможет вести бизнес в США. Он заверил, что введет пошлину 25 – 50% на всю нефть. Также добавил, что эти санкции будут введены в течение месяца, если из-за Москвы не удастся достичь соглашения о прекращении огня.

Однако Associated Press не ожидает от Кремля готовности к миру, а совсем наоборот – российские войска готовятся начать новое большое наступление в ближайшие недели.

Москва стремится усилить свои переговорные позиции и такой шаг дает Владимиру Путину все основания отложить дискуссии мира в пользу захвата дополнительных земель. Украинские официальные лица считают, что Россия не намерена участвовать в содержательном диалоге для прекращения войны.

В ВСУ заявили, что недавно Россия усилила атаки, чтобы улучшить свои тактические позиции накануне ожидаемого масштабного наступления. Вероятно, Москве нужно время до мая.

Они готовят наступательные действия на фронте, которые должны длиться от шести до девяти месяцев, почти весь 2025 год,

– сообщил аналитик Алексей Гетьман.

Москва усилила разведывательные миссии для поиска и уничтожения огневых позиций, систем беспилотников и других средств, которые могли бы помешать наступлению в будущем, сообщили АР два украинских командира. По словам Гетьмана, “это может быть признаком того, что в ближайшее время готовится нападение”.

Россияне наращивают силы возле Покровска, а также недавно начали наступление в районе Орехова Запорожской области. Владимир Зеленский называл Сумскую область еще одним вероятным направлением российского удара весной 2025 года. Однако как Москва, так и Киев, активно готовятся к весенне-летней компании.

Стратегии Путина в переговорах: как он манипулирует Трампом

Обозреватель The Times Марк Галеотти отмечает, что Путин стремится достичь собственных целей, играя на одержимости президента Трампа тем, что его считают мастером сделок.

Кроме простой лести, он предлагает президенту США возможность потакать своей личности, чтобы не только увидеть себя как главного участника сделок, но и использовать статус гипердержавы Америки, чтобы изменить мир по своему усмотрению. В частности, кремлевский диктатор на прошлой неделе назвал желание Трампа приобрести Гренландию "серьезным" и имеет "глубокие исторические корни", что подбадривает эксцентричные амбиции американского президента.

Владимир Путин поощряет взгляд Трампа на геополитику только как средство национального обогащения. В Москве поддержали соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной, а также предложили американским компаниям возможность партнерства для разработки Арктики. Кроме того, россияне пытаются убедить американских инвесторов взять под контроль "Северный поток-2".

Относительно переговорной стратегии Путина, что она построена вокруг трех осей, которые зависят от личных наклонностей Трампа.

Иллюзия мирных переговоров

Москва сигнализирует о готовности продолжать мирный процесс, инициированный американским президентом, но требует уступок на каждом этапе. Например, прежде чем согласиться на новое перемирие в Черном море, которое облегчило бы экспорт украинского зерна, Путин хочет, чтобы с российских аграрных экспортеров сняли санкции. Трампу не хочется признавать, что его предвыборные обещания урегулировать конфликт были лишь бравадой, поэтому он имеет стимул соглашаться.

Неприязнь к Зеленскому

Владимир Путин использует нелюбовь Трампа к Зеленскому и их общее убеждение в том, что к Украине следует относиться не как к суверенной, а как к подвластной стране, активы которой должны быть разделены между ними.

По сути, Путин предлагает Трампу недра Украины в обмен на долю ее территории и право голоса в управлении ею. Киев протестует против такого взгляда, что может разозлить президента США подобно тому, что произошло в Овальном кабинете. Это толкает Зеленского в объятия Европы как последнего союзника.

Недоверие Трампа к ЕС

В то же время кремлевский диктатор использует недоверие Трампа к ЕС, который тот называл "созданным для того, чтобы обирать США". Многие российские требования относительно мира, например возвращение аграрного банка России к системе SWIFT, не зависят только от Вашингтона. Это создает напряженность между США и Европой: уступит ли ЕС или рискнет вызвать гнев Трампа и одновременно позволить Путину избежать ответственности за провал мирного процесса

Операция ВСУ в Белгородской области: что происходит

Несколько недель назад ВСУ начали новую операцию в Белгородской области. Reuters отмечает, что новая операция украинских сил может быть направлена на отвлечение российских войск, которые ведут активные боевые действия в Курской области. Вероятно, Москва уже отправила в Белгородскую область подкрепление из Курской области.

Финский военный аналитик Эмиль Кастехельми из Black Bird Group утверждает, что ВСУ, вероятно, удалось продвинуться на 3 – 4 километра вглубь российского региона, прорвав первую линию обороны. Однако он не видит возможности для большего прорыва – такого, как был в Курской области.

По его словам, украинские силы теоретически могут взять еще несколько сел в приграничной зоне. Это был бы небольшой тактический успех, однако на этом направлении на оперативном или стратегическом уровне можно достичь очень мало.

Нет надлежащего элемента неожиданности, и российское присутствие в этом районе достаточно сильное, чтобы по крайней мере проводить в основном успешные оборонительные операции,

– объяснил он.

The New York Times также видит в наступлении на Белгородскую область попытку оттянуть россиян с Курщины. К тому же, как пишут аналитики, Киев может надеяться, что захват еще одного участка российской территории сможет обеспечить большее дипломатическое давление на Кремль – в то время, когда надежды получить уступки из-за операции в Курской области потускнели.

Однако вторжение имеет гораздо более ограниченный масштаб, чем Курская операция, и пока включает лишь тонкую полосу российской территории. ВСУ удалось обеспечить надлежащую буферную зону и захватить несколько сел вдоль границы в течение первых нескольких дней атак, прежде чем Россия направила подкрепление.

Сейчас Киев, вероятно, контролирует село Демидовка и расширил присутствие вблизи Прилесья и Поповки. Параллельно с этим Украина продолжает наносить точечные удары по российским командным пунктам, мостам и складам.