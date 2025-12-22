Готовятся, – эксперт назвал условие, при котором Россия начнет войну против Европы

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что если Китай начнет свое нападение на Тайвань, то Россия параллельно будет оказывать давление на Европу. Все потому, что эти две страны выстроили сейчас довольно тесную связь, в частности Пекин имеет весомое влияние на Москву. Именно поэтому Европе, странам, которые являются членами НАТО, необходимо выделять много ресурсов на военные возможности.

Политический эксперт и доктор философии Андрей Городницкий рассказал 24 Каналу, что Марк Рютте действительно понимает ситуацию и все возможные угрозы. По его словам, Россия для Китая в видении войны с Западом занимает ключевую роль – россияне должны были бы отвлекать внимание.

Начнет ли Россия войну против Европы?

Андрей Городницкий считает, что Россия может начать войну против стран Балтии.

Поэтому мы приходим к тому, что как только Китай будет готов начать нападение на Тайвань, то мы увидим эскалацию на северо-западном фронте России. Они к этому готовятся,

– сказал он.

Кремлю, вероятно, не придется привлекать к наступлению значительное количество своего населения, ведь границы НАТО, к сожалению, защищены слабо.

Кроме того, Япония также может быть вовлечена в этот конфликт, ведь ее территория граничит с Россией. Политический эксперт предположил, что россияне могут подтягивать свои войска к их границе, чтобы японские военные сосредоточили свое внимание на этой угрозе и не приобщались к обороне Тайваня, потому что это было бы невыгодно Китаю.

Россия сейчас очень важна стратегически для Китая. Он будет этим пользоваться максимально,

– отметил он.

В Соединенных Штатах Америки наоборот стремятся, чтобы Пекин потерял свое влияние на Москву, но этого не происходит, даже несмотря на то, что Китай не поддерживает Россию сполна, так, как бы хотелось Владимиру Путину. Однако Кремль до сих пор поддерживает тесные связи с КНР, ведь китайцы выделяют определенную поддержку на военно-оборонный комплекс страны-агрессора.

Городницкий подытожил, что возникает странная ситуация, ведь Китай угрожает Европе, потому что поддерживает Россию и может побудить ее к нападению на некоторые страны НАТО. Однако европейцы и дальше продолжают налаживать тесные экономические связи с китайцами.

Это также вредит Украине, ведь Китай имеет рычаги влияния на Россию, чтобы та завершила войну, но этого не делает, ведь сейчас это не соответствует интересам Пекина.

Нападение России на Европу: что известно?