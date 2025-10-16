Министр обороны Финляндии Антти Хякканен подчеркнул, что даже после завершения войны Россия будет оставаться реальной угрозой для безопасности Европы. Он считает, что страна-агрессор наращивает войска вблизи границ ЕС и готовится ко второй фазе военной агрессии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Россия расширяет войну: к каким новым действиям со стороны Беларуси способны оккупанты

Что известно о наращивании военных усилий России?

Антти Хякканен убежден, что даже после окончания войны в Украине Россия все еще будет представлять угрозу для Европы. На полях заседания Североатлантического совета НАТО в Брюсселе 15 октября он высказался о наращивании военных усилий страны-агрессора.

Россия действительно наращивает военные усилия для второй фазы своей потенциальной агрессии. После окончания войны в Украине для НАТО существуют реальные угрозы,

– заявил он.

Глава Минобороны Финляндии указал на модернизацию войск России и наращивание войск "вблизи наших границ" как на признаки этого.

Перед встречей руководителей министерств обороны страны НАТО Хякканен заявил, что Финляндия присоединится к PURL – закупки американского оружия для Украины. Кроме этого, он сказал, что на этой неделе будет обнародована информация о новом пакете помощи для Украины от Финляндии.

Смотрите также Совместный оборонный завод, артиллерия и снаряды: как Финляндия помогает Украине оружием и деньгами

Последние заявления со стороны Финляндии о России