Россия прячет производство ракет вплоть до Сибири и Уральских гор: СМИ назвали очевидную причину

"Роскосмос", который называет себя гражданским агентством, заявил, что переносит производственные мощности из Химок под Москвой вплоть до Омска в Сибири и Перми возле Уральских гор. Корпорация тесно связана с производством ракет.

Интересно, что в январе "Роскосмос" уже переносил разработку ракет-носителей "Ангара" из Московского центра Хруничева в филиал в Омске. Об этом сообщает The Telegraph.

Почему Путин прячет производство ракет вглубь России?

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева теперь будет работать в Омске. А вот ракетные двигатели будут изготавливать в Перми.

Корпорация занимается, в частности, межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерным потенциалом РС-28 "Сармат".

К слову, российские СМИ уверяют, что ракеты "Сармат" – "самое смертельное оружие в мире", но при этом их испытания провалились уже по меньшей мере 5 раз. Например, в ноябре это "супероружие Путина" взорвалось под Оренбургом. В сети тогда показывали феерическое видео с фиолетовым "грибом" дыма.

В "Роскосмосе" уверяют, что решение о переносе мощностей приняли из-за высоких накладных расходов.

"Стоимость промышленного серийного производства в Химках становится чрезмерной из-за высоких накладных расходов", – заявил глава корпорации.

Но, по мнению аналитиков, на самом деле это на самом деле связано с усилением украинских дальнобойных атак.

К тому же в марте в России признали, что "ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности" от обстрелов. В частности, секретарь совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил об опасности для Уральских гор и дальше.

А представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что защитить всю критическую инфраструктуру России "невозможно".

