Россия делится спутниковыми снимками и дроновыми технологиями с Ираном, – WSJ

Россия активизирует поддержку Ирана на фоне военных действий США и Израиля на Ближнем Востоке. В частности, Москва расширяет обмен разведывательной информацией с Тегераном.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как Россия помогает Ирану в войне с США?

По данным источников, Москва передает Ирану спутниковые снимки, а также технологии, связанные с беспилотниками, чтобы повысить эффективность ударов по американским силам в регионе. Речь идет, в частности, о компонентах модернизированных дронов типа "Шахед", которые улучшают системы связи, навигации и наведения.

Кроме технической помощи, российская сторона консультирует иранских военных по тактике применения беспилотников. Эти рекомендации базируются на опыте использования дронов в войне против Украины. По словам собеседников, Москва советует, какое количество аппаратов привлекать к атакам и с какой высоты их применять. Есть основания полагать, что при такой поддержке Иран осуществлял удары по американским радиолокационным системам в Персидском заливе.

Один из чиновников сказал, что часть разведывательных данных поступает со спутниковой сети, которой управляют российские воздушно-космические силы. Военные аналитики обращают внимание, что иранская тактика ударов все больше напоминает российскую модель ведения войны в Украине.

Россия и Иран – фактические союзники

Несмотря на отсутствие формального военного союза, Россия остается одним из ключевых партнеров Ирана в сфере обороны. Страны регулярно проводят совместные учения, а сотрудничество усилилось после того, как Тегеран передал Москве ударные дроны, которые начали активно применяться против Украины еще в 2022 году. С тех пор Россия наладила собственное производство этих беспилотников и усовершенствовала их, в частности для более точного наведения и противодействия радиоэлектронной борьбе, а теперь делится частью этих наработок.

В то же время бывший аналитик ЦРУ Джим Ламсон отмечает, что объем помощи, которую Кремль готов предоставить Ирану, ограничен. Это объясняется не только фокусом России на войне против Украины, но и нежеланием чрезмерно обострять отношения с администрацией Дональда Трампа.

Категории помощи, которую предоставляет Россия, включая спутниковые данные и советы по тактике использования дронов, являются ограниченными, но все же ценными для войны и способности Ирана поражать конкретные военные объекты,

– сказал он.

По мнению аналитиков, Москва также получает выгоды от эскалации на Ближнем Востоке. В частности, конфликт способствует сокращению запасов ракет-перехватчиков, необходимых Украине для противовоздушной обороны.

Кроме того, напряжение в регионе, включая закрытие Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного газа, привело к росту цен на энергоносители. Это имеет положительный эффект для российской экономики, которая в значительной степени зависит от экспорта нефти. Также отмечается, что администрация США частично ослабила ограничения на закупку российской нефти с целью стабилизации цен на рынке.

