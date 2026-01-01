Россия вступилась за беглый танкер и официально попросила США оставить его в покое, – NYT

Дональд Трамп ввел фактическую блокаду танкеров, транспортирующих нефть из Венесуэлы, чтобы давить на правительство Николаса Мадуро. Россия тем временем пытается помочь Каракасу, воспользовавшись своими особыми отношениями с Вашингтоном.

Так, правительство России сделало официальный дипломатический запрос в США с просьбой прекратить преследование танкера Bella 1. За этим судном американские военные следят уже почти две недели, передает 24 Канал со ссылкой на NYT.

Что выберет Трамп: интересы США или дружбу с Путиным?

Bella 1 направлялась из Ирана в Венесуэлу для загрузки нефти. В Карибском море силы США попытались остановить судно и провести обыск. Корабль шел под фальшивым флагом, а потому, по международному праву, подлежал обыску и аресту.

Однако экипаж Bella 1 отказался подчиняться и направился обратно в Атлантику.

За это время судно пыталось получить защиту России: экипаж нарисовал российский флаг на борту и сообщил Береговой охране, что они действуют под российской юрисдикцией.

Интересно, что Bella 1 недавно появилась в официальном реестре судов России под новым названием Marinera с портом приписки в Сочи на Черном море.

Однако администрация Трампа продолжает считать танкер "беспрапорным", потому что во время первого подхода к нему Береговой охраны он якобы использовал фальшивый флаг.

Хотя российская защита, скорее всего, не будет юридически действительной для Bella 1, дипломатическое вмешательство России может осложнить попытки США захватить танкер.

Спор относительно танкера возник на фоне попыток президента Трампа договориться о мирном соглашении между Россией и Украиной.