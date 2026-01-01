Россия вступилась за беглый танкер и официально попросила США оставить его в покое, – NYT
- Россия официально попросила США прекратить слежку за танкером Bella 1, который направлялся в Венесуэлу.
- Танкер Bella 1 шел под фальшивым флагом.
Дональд Трамп ввел фактическую блокаду танкеров, транспортирующих нефть из Венесуэлы, чтобы давить на правительство Николаса Мадуро. Россия тем временем пытается помочь Каракасу, воспользовавшись своими особыми отношениями с Вашингтоном.
Так, правительство России сделало официальный дипломатический запрос в США с просьбой прекратить преследование танкера Bella 1. За этим судном американские военные следят уже почти две недели, передает 24 Канал со ссылкой на NYT.
Что выберет Трамп: интересы США или дружбу с Путиным?
Bella 1 направлялась из Ирана в Венесуэлу для загрузки нефти. В Карибском море силы США попытались остановить судно и провести обыск. Корабль шел под фальшивым флагом, а потому, по международному праву, подлежал обыску и аресту.
Однако экипаж Bella 1 отказался подчиняться и направился обратно в Атлантику.
За это время судно пыталось получить защиту России: экипаж нарисовал российский флаг на борту и сообщил Береговой охране, что они действуют под российской юрисдикцией.
Интересно, что Bella 1 недавно появилась в официальном реестре судов России под новым названием Marinera с портом приписки в Сочи на Черном море.
Однако администрация Трампа продолжает считать танкер "беспрапорным", потому что во время первого подхода к нему Береговой охраны он якобы использовал фальшивый флаг.
Хотя российская защита, скорее всего, не будет юридически действительной для Bella 1, дипломатическое вмешательство России может осложнить попытки США захватить танкер.
Спор относительно танкера возник на фоне попыток президента Трампа договориться о мирном соглашении между Россией и Украиной.
Напомним, что в середине декабря Дональд Трамп объявил о полной блокаде для всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу или выходят из ее вод. Он также объявил режим Николаса Мадуро "иностранной террористической организацией" из-за обвинений в терроризме, наркотрафика и торговли людьми.
Америка перебросила самолеты специального назначения в Карибский бассейн. США впервые нанесли удар по объекту в Венесуэле, который считают связанным с наркоторговлей, ударом было повреждено портовое сооружение.
Вашингтон ввёл санкции против нефтяных танкеров и китайских компаний, связанных с экспортом нефти из Венесуэлы.