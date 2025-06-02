Верят, что ситуация сдвинется с мертвой точки: США поддерживают переговоры в Стамбуле 2 июня
- Россия предлагает провести переговоры по войне в Украине 2 июня в Стамбуле, и Белый дом поддерживает эту идею.
- США надеются на участие Украины в этих переговорах и верят, что они состоятся, потому что хотят дипломатически закончить войну.
Россияне предлагают провести второй этап переговоров по войне в Украине 2 июня в Стамбуле, но Киев на это еще не ответил. Тем временем в Белом доме поддержали идею переговоров на следующей неделе.
Там надеются, что Украина примет участие во встрече. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.
Смотрите также В Кремле назвали состав делегации на следующих мирных переговорах с Украиной
В США верят, что переговоры 2 июня состоятся
В Белом доме напомнили, что Трамп постоянно побуждает Россию и Украину провести переговоры и хочет именно дипломатически закончить войну, а не на поле боя.
Мы надеемся, что Россия и Украина примут участие в прямых переговорах и обсуждениях на следующей неделе в Стамбуле. И мы верим, что эта встреча состоится. И это встреча, к которой президент призвал и побудил эти две стороны собраться вместе и вести прямые переговоры,
– сказала Леввит.
Она добавила, что США надеются, что на следующей неделе ситуация сдвинется с мертвой точки.
К слову, Леввит также прокомментировала, собираются ли Штаты участвовать в этих переговорах. По ее словам, в Белом доме скажут, если Трамп запланирует прислать своего представителя.