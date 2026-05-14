Удар возмездия, –в России сделали очередное лживое заявление об атаке по Украине

С 13 по 14 мая оккупационные войска нанесли несколько массированных волн обстрелов по мирным городам Украины и гражданским объектам. Впрочем, в Кремле уже успели придумать оправдание этим циничным действиям.

Об этом информирует российское пропагандистское медиа "РИА Новости".

Как в России оправдали атаку по Украине?

В российском Минобороны оправдали комбинированную массированную атаку по Украине, мол, это был "удар возмездия".

Там уверяют, что российские войска якобы атаковали, в том числе и "Кинжалами", предприятия оборонно-промышленного комплекса и военные аэродромы.

В то же время в российском ведомстве традиционно заявили, что "все определенные цели якобы буди поражены.

Впрочем, информации от Минобороны страны-агрессора о фактических последствиях для гражданского населения и разрушения гражданской инфраструктуры, конечно же нет.

Важно! Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в эфире 24 Канала отметил, что российский диктатор Путин не просто так выбрал такие даты для массированного обстрела Украины. С 13 по 15 мая американский президент Дональд Трамп посетит Китай, где обсудит с лидером Си Цзиньпином ряд важных политических вопросов. Эксперт предполагает, что Путин и сам хотел бы присутствовать на встрече Трампа и Си, а еще – диктатор боится, что вопросы России решаются за ее спиной.

Заметим, что президент Украины днем 14 мая уже поручил Силам обороны Украины и специальным службам предложить возможные форматы ответа Украины на этот российский удар. Зеленский отметил, что для атаки на Украину, которая длилась 2 суток, враг использовал 1567 дронов и 56 ракет различных типов. В то же время уровень сбития вражеских воздушных целей очень высокий – 94% и 73% соответственно.

Какие последствия атаки на Украину?

Известно, что в результате удара по Дарницкому району столицы рухнула часть 9-этажного дома – разрушено по меньшей мере 18 квартир.

По состоянию на 16:30 в результате удара России по Киеву погибли 8 человек, среди них – 13 летняя девочка. Судьба еще около 20 человек остается неизвестной. В то же время ранения получили 45 человек, из них – двое детей.

Из-за массированной атаки на Полтавщину около 1 000 абонентов области остались без газоснабжения. Кроме того, разрушениям подверглось технологическое оборудование, транспортные средства, складские помещения и частные дома.

Утром 14 мая российские дроны ударили по Салтовскому и Шевченковскому районам Харькова – пострадало 29 человек, среди которых есть и дети.

Массированному обстрелам также подверглась Одесская область. Под прицелом беспилотников оказалась портовая инфраструктура и жилая многоэтажка. Двух мужчин госпитализировали.