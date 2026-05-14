Про це інформує російське пропагандистське медіа "РИА Новости".

Як у Росії виправдали атаку по Україні?

У російському Міноборони виправдали комбіновану масовану атаку по Україні, мовляв, це був "удар возмєздія".

Там запевняють, що російські війська нібито атакували, в тому числі і "Кинджалами", підприємства оборонно-промислового комплексу та військові аеродроми.

Водночас у російському відомстві традиційно заявили, що "всі визначені цілі буцімто буди уражені.

Втім, інформації від Міноборони країни-агресорки про фактичні наслідки для цивільного населення та руйнування цивільної інфраструктури, звісно ж немає.

Важливо! Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов в етері 24 Каналу наголосив, що російський диктатор Путін не просто так обрав такі дати для масованого обстрілу України. З 13 по 15 травня американський президент Дональд Трамп відвідає Китай, де обговорить із лідером Сі Цзіньпіном низку важливих політичних питань. Експерт припускає, що Путін й сам волів би бути присутнім на зустрічі Трампа та Сі, а ще – диктатор боїться, що питання Росії вирішуються за її спиною.

Зауважимо, що президент України вдень 14 травня вже доручив Силам оборони України та спеціальним службам запропонувати можливі формати відповіді України на цей російський удар. Зеленський зауважив, що задля атаки на Україну, яка тривала 2 доби, ворог використав 1567 дронів і 56 ракет різних типів. Водночас рівень збиття ворожих повітряних цілей дуже високий – 94% та 73% відповідно.

Які наслідки атаки на Україну?

Відомо, що внаслідок удару по Дарницькому району столиці завалилась частина 9-поверхового будинку – зруйновано щонайменше 18 квартир.

Станом на 16:30 внаслідок удару Росії по Києву загинуло 8 осіб, серед них – 13 річна дівчинка. Доля ще близько 20 людей залишається невідомою. Водночас поранень зазнали 45 людей, з них – двоє діток.

Через масовану атаку на Полтавщину близько 1 000 абонентів області залишились без газопостачання. Окрім того, руйнувань зазнало технологічне обладнання, транспортні засоби, складські приміщення та приватні будинки.

Вранці 14 травня російські дрони вгатили по Салтівському і Шевченківському районах Харкова – постраждало 29 осіб, серед яких є і діти.

Масованого обстрілу також зазнала Одещина. Під прицілом безпілотників виявилась портова інфраструктура та житлова багатоповерхівка. Двох чоловіків госпіталізували.