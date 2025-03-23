Президент Чехии ответил, могут ли Россия и США объединиться между собой

Гипотеза, что Россия и США могут объединиться в один союз является "дикой". В то же время американская сторона, скорее всего, захочет заключить соглашение с Россией об окончании войны в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Чехии Петра Павела в эфире национального марафона.

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Что сказал Павел о возможности объединения России и США

Петр Павел заявил, что слова, что Россия и США могут объединиться в один союз, похожи на "дикую гипотезу".

Соединенные Штаты ясно задекларировали, что их самый первый противник – это Китай. Они не видят в России первичную угрозу сегодня. Но, конечно, они понимают, что Россия – недружественная страна,

– сказал чешский лидер.

В то же время президент Чехии не исключает вероятности, что американские власти хотят заключить соглашение с Россией об окончании войны в Украине, а также другие договоренности, которые принесут экономические преимущества.

"Но Россия никогда не станет партнером США в борьбе с Китаем. Если у США и есть партнеры в мире, то это, в первую очередь, Европа. Потому что мы – демократические страны, мы исповедуем те же ценности, и мне кажется, что так оно и будет дальше. Потому что даже американский президент никогда не отвергал демократических принципов", – объяснил Павел.

Поэтому он резюмировал, что, ему кажется диким сценарий, что политическая система в США изменится полностью.

К слову, Петр Павел также заявлял, что временно оккупированные территории Украины не могут признать российскими с юридической точки зрения. Он отметил, что цивилизованные страны не имеют другого выбора, кроме как не признавать аннексию, оставляя эти территории в статусе "временно оккупированных".