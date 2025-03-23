Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента Чехії Петра Павела в етері національного маратону.

До теми Павел відповів, чи відправить Чехія війська в Україну

Що сказав Павел про можливість об'єднання Росії та США

Петр Павел заявив, що слова про те, що Росія та США можуть об'єднатися в один союз, схожі на "дику гіпотезу".

Сполучені Штати ясно задекларували, що їхній найперший противник – це Китай. Вони не вбачають в Росії первинну загрозу сьогодні. Але, звісно, вони розуміють, що Росія – недружня країна,

– сказав чеський лідер.

Водночас президент Чехії не виключає ймовірності, що американська влада хоче укласти угоду з Росією що закінчення війни в Україні, а також інші домовленості, які принесуть економічні переваги.

"Але Росія ніколи не стане партнером США у боротьбі з Китаєм. Якщо в США і є партнери у світі, то це, в першу чергу, Європа. Бо ми – демократичні країни, ми сповідуємо ті самі цінності, і мені здається, що так воно і буде далі. Бо навіть американський президент ніколи не відкидав демократичних принципів", – пояснив Павел.

Тому він резюмував, що, йому здається диким сценарій, що політична система в США зміниться повністю.

До слова, Петр Павел також заявляв, що тимчасово окуповані території України не можуть визнати російськими з юридичного погляду. Він наголосив, що цивілізовані країни не мають іншого вибору, окрім як не визнавати анексію, залишаючи ці території у статусі "тимчасово окупованих".