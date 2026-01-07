Не только обходила санкции: как Россия использовала Венесуэлу и какие возможности потеряла сейчас
- Устранение президента Николаса Мадуро может лишить Россию влияния в Венесуэле.
- Россия использовала Венесуэлу для экономической выгоды, доступа к нефти и как базу для подготовки операций разведки, а также для стратегических угроз США.
Устранение США президента Николаса Мадуро может стать толчком для существенных изменений в Венесуэле. Прежде всего Россия может потерять в этой стране свое влияние, которому давал зеленый свет Мадуро.
Это в разговоре с 24 Каналом отметил эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко, объяснив, какие выгоды имел Кремль от своего присутствия в Венесуэле. Он объяснил, как США могут лишить Россию возможностей, в частности, обходить санкции.
Какую экономическую выгоду имели россияне от влияния на Венесуэлу?
Жовтенко отметил, что влияние Кремля на власть в Венесуэле во времена Мадуро было безусловным. Более того, для России политическое, военно-техническое и экономическое присутствие в этой стране позволяло решать сразу несколько геополитических задач.
Это прежде всего касается экономических интересов. Имея доступ к большим объемам венесуэльской нефти, Кремль, по его словам, мог балансировать в условиях санкций.
В частности, танкеры теневого флота выходили из венесуэльских портов с венесуэльской нефтью. Затем россияне смешивали ее с нефтью российской добычи, и после этого эта нефть была уже не чисто российской, а якобы из третьих стран. Ее перекупали Индия и Китай и продавали или в сыром виде, или как продукты нефтепереработки,
– пояснил эксперт.
Поэтому для России это был достаточно удобный и надежный инструмент обхода санкций.
"С точки зрения политики безопасности для России присутствие в Венесуэле играло ключевую стратегическую роль. Эта страна для их спецслужб была базой для подготовки операций российской внешней разведки. А именно для легализации агентов нелегалов. И все это происходило с молчаливого согласия самого Мадуро и его режима", – отметил он.
Как Москва пыталась угрожать Вашингтону, используя Каракас?
Россия также, по мнению эксперта, рассматривала Венесуэлу как альтернативную площадку, откуда можно напрямую угрожать США стратегическим и тактическим ядерным оружием.
"В 2018 году россияне пригнали в Венесуэлу аж три стратегических бомбардировщика Ту-160 и отрабатывали там их базирование. Самолеты несколько недель находились в стране, а потом Россия вернула их обратно. Однако был очень серьезный сигнал США, ведь у них в Латинской Америке фактически нет мощной системы противоракетной обороны. Ведь исторически Соединенные Штаты рассматривали Южную Америку, как свой задний двор", – отметил Тарас Жовтенко.
Обратите внимание! После того как США свергли режим Мадуро, Госдепартамент на своих официальных русскоязычном и персидском аккаунтах опубликовал послание: "Президент Трамп – человек дела. Не знали? Теперь знаете". Также Госдеп заявил, что Западное полушарие является зоной интересов США и Трамп "не допустит угрозы безопасности" стране в этом полушарии.
Важно понимать, по его словам, что многое в Венесуэле делалось руками россиян с ведома Китая. Ему было интересно создать еще одну точку напряжения для США и отвлечь их внимание еще куда-то, кроме Европы.
С геополитической точки зрения, то, что сделала администрация Дональда Трампа, это – серьезный удар по интересам Китая и России. Однако остается открытым вопрос, что будет дальше. США на словах признают правопреемницей Мадуро вице-президента Делси Родригес. Однако она имеет не менее тесные контакты с Москвой, чем сам экс-президент Венесуэлы,
– отметил эксперт по международной безопасности.
Поэтому, он добавил, важно, насколько быстро и эффективно США смогут или задействовать Родригес в своих собственных интересах, или, если это не удастся, то что Вашингтон будет делать дальше.
Какова ситуация вокруг Венесуэлы?
Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что операция США в Венесуэле проходила без помех. Он отметил, что "российские системы ПВО сработали не слишком хорошо". Это позволило почти 200 "лучшим военным США" зайти в центр столицы и задержать Николаса Мадуро и его жену.
Ситуацию в Венесуэле прокомментировали в Китае отметив, что Пекин не считает, что "какая-то страна может действовать как международный полицейский". КНР не согласна с тем, что "какая-то страна может претендовать на роль международного судьи".
В то же время в западных СМИ считают, что хоть Китай и Россия осудили свержение режима Мадуро, эти страны готовы пожертвовать своим влиянием в Венесуэле, чтобы извлечь из этого выгоду. В частности Пекин мог бы договориться с Вашингтоном, чтобы он не вмешивался в возможное китайское нападение на Тайвань. А Москва могла бы договориться с Трампом, чтобы он не мешал ей в войне в Украине.