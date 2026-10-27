"Подготовка диверсий против ЕС": эксперт объяснил, зачем Россия вербует африканцев

Об этом в эфире 24 Канала заявил военный эксперт Тарас Жовтенко. По его словам, расширение рекрутинга свидетельствует о гораздо более широких стратегических целях Москвы, чем просто восполнение потерь на фронте.

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Угроза для стран Евросоюза

Аналитик подчеркнул, что такая активность Кремля является явным признаком отсутствия намерений остановить войну или идти на мирные переговоры. Россия готовит почву для гибридных операций против европейских государств и восточного фланга НАТО.

Имея людей, происходящих из африканских стран, Кремлю гораздо проще организовывать систему подготовки своих полугибридных диверсионных групп, которые затем можно использовать для организации протестов и погромов на территории стран Европы– подчеркнул Тарас Жовтенко.

Эксперт добавил, что после боевых действий в Украине такие наемники могут попадать в Европу через Беларусь, искусственно раздувая миграционную тему перед выборами в Германии, Франции и Италии.

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Как Кремль пытается удержать влияние в Африке

Еще одним аспектом действий России является попытка сохранить свое влияние в регионах Глобального Юга. В отсутствие финансовых ресурсов Китая Москва активно эксплуатирует советские стереотипы времен холодной войны.

Россия рассчитывается с африканскими странами продовольствием, часть которого представляет собой украденное украинское зерно. Даже то, что платят африканским наемникам, в разы меньше, чем требуют российские наемники– отметил эксперт.

После гибели Евгения Пригожина российское Минобороны пытается возродить направление. Наемников начали переводить под официальный контроль государства, а на смену "Вагнеру" постепенно вывели новую структуру – так называемый "Африканский корпус", связанный уже не с частной империей Пригожина, а напрямую – с российским Министерством обороны.

Ранее сообщалось, что Россия разворачивает массовый набор наемников в Африке, заманивая граждан обещаниями высоких зарплат и упрощенного получения гражданства.

Российские вербовщики сосредоточились на государствах с низкими показателями демократии, ограниченной свободой прессы и слабой судебной системой. Основными целями стали Зимбабве, Бурунди, Сьерра-Леоне, Демократическая Республика Конго, Судан и Камерун.