Угроза для НАТО растет: Россия продолжает стягивать войска к границе с Финляндией
- Россия наращивает военное присутствие у границы с Финляндией, что вызывает беспокойство в стране.
- Президент Финляндии обсуждал этот вопрос с Дональдом Трампом из-за опасений, что Россия может перебросить ресурсы на север после войны в Украине.
Москва наращивает военное присутствие вблизи финской границы, а Финляндия ощущает рост угрозы.
Об этом заявил специальный представитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог в интервью ABS News, передает 24 Канал.
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Российская армия активизируется вблизи границ НАТО
Кэллог рассказал о разговоре с послом Финляндии в США. Они подтвердили, что Россия активно стягивает силы к границе.
Россияне на самом деле наращивают силы на своей границе. Теперь у Финляндии самая длинная граница с Россией. И они, очевидно, также имеют проблемы,
– сказал Келлог.
По словам Келлога, президент Финляндии Алекс Стубб уже поднимал этот вопрос в разговорах с Дональдом Трампом. Хельсинки обеспокоено, что после завершения фазы высокой интенсивности войны в Украине Россия перебросит часть ресурсов на северное направление.
Финляндия присоединилась к Альянсу в 2023 году, а ее граница с Россией – более 1300 километров – стала самым длинным участком контакта между НАТО и Россией.
Действия России на границе с Финляндией
Ранее сообщалось, что Финляндия ожидает увеличения военного присутствия России у своих границ. По данным спутниковых снимков, там происходило развертывание российской военной инфраструктуры, в частности техники и строительство вертолетной базы.
На днях два российских военных самолеты нарушили воздушное пространство Финляндии. Министр обороны назвал нарушение серьезным. Инцидент расследует Пограничная охрана.