"Теряем наши возможности": Песков пожаловался на недейственность российской пропаганды
- Дмитрий Песков заявил, что Москва уже не может так сильно распространять собственные нарративы через пропаганду.
- В Кремле планируют как-то противостоять "враждебным" соцсетям.
Кремлевская пропаганда уже не имеет необходимого для России уровня доверия за рубежом. Москва постепенно теряет рычаги влияния на Запад, а также, мол, сталкивается с враждебными соцсетями.
Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, об этом пишут пропагандистские медиа.
На что пожаловался Песков?
В Кремле выразили недовольство, что возможности российской пропаганды существенно гаснут за рубежом, особенно когда речь идет о ближнем зарубежье.
Телевидение сейчас не слишком надежное – его можно выключить одним нажатием кнопки,
– высказался Песков.
К тому же пресс-секретарь диктатора решил отметить, что против Москвы якобы действуют враждебные социальные сети, которые доминируют по всему миру. По его мнению, эту проблему необихдно решить.
"Мы не работаем с Telegram. Тогда где нам доказывать смысл? И нам это предстоит придумать", – подчеркнул Песков.
Кстати, несмотря на то, что лояльность мессенджера Telegram к власти и окружению Владимира Путина, решение о его блокировке объясняют прежде всего бизнес-интересами. Зато россиян активно призывают пользоваться государственным аналогом – мессенджером MAX.
По словам основателя УБОП Украины и руководителя Управления криминальной разведки Валерия Кура, это приложение фактически связано с самим Путиным.
Как Путин обманывает собственный народ?
Российского президента снова заподозрили в использовании старых видеозаписей для создания иллюзии его открытости перед соотечественниками и миром.
Речь идет о том, что после обострения ситуации в Иране Путин долго не появлялся на публике, а Кремль обнародовал видео только 2 – 3 марта. При этом детали интерьера, в частности растения в кабинете, указали, что записи могли быть сделаны ранее.
Считается, что после выступления на церемонии открытия года единства народов России 5 февраля власти начали публиковать так называемые "консервы", то есть заранее записанные встречи президента с чиновниками или бизнесом, которые выдают за новые события.
Интересно, что согласно журналистским расследованиям, кремлевский диктатор пытается скрывать место своей работы и проведения встреч, используя сразу несколько одинаково оборудованных кабинетов.