Відповідну заяву зробив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, про це пишуть пропагандистські медіа.

На що поскаржився Пєсков?

У Кремлі висловили невдоволення, що можливості російської пропаганди суттєво гаснуть за кордоном, особливо коли йдеться про близьке зарубіжжя.

Телебачення зараз не надто надійне – його можна вимкнути одним натисканням кнопки,

– висловився Пєсков.

До того ж прессекретар диктатора вирішив зазначити, що проти Москви нібито діяють ворожі соціальні мережі, які домінують по всьому світу. На його думку, цю проблему необіхдно вирішити.

"Ми не працюємо з Telegram. Тоді де нам доводити сенс? І нам це належить придумати", – наголосив Пєсков.

До речі, попри те, що лояльність месенджера Telegram до влади та оточення Володимира Путіна, рішення про його блоквання пояснюють насамперед бізнес-інтересами. Натомість росіян активно закликають користуватися державним аналогом – месенджером MAX.

За словами засновника УБОЗ України та керівника Управління кримінальної розвідки Валерія Кура, цей застосунок фактично пов'язаний із самим Путіним.

Як Путін дурить власний народ?