Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, об этом пишут пропагандистские медиа.

На что пожаловался Песков?

В Кремле выразили недовольство, что возможности российской пропаганды существенно гаснут за рубежом, особенно когда речь идет о ближнем зарубежье.

Телевидение сейчас не слишком надежное – его можно выключить одним нажатием кнопки,

– высказался Песков.

К тому же пресс-секретарь диктатора решил отметить, что против Москвы якобы действуют враждебные социальные сети, которые доминируют по всему миру. По его мнению, эту проблему необихдно решить.

"Мы не работаем с Telegram. Тогда где нам доказывать смысл? И нам это предстоит придумать", – подчеркнул Песков.

Кстати, несмотря на то, что лояльность мессенджера Telegram к власти и окружению Владимира Путина, решение о его блокировке объясняют прежде всего бизнес-интересами. Зато россиян активно призывают пользоваться государственным аналогом – мессенджером MAX.

По словам основателя УБОП Украины и руководителя Управления криминальной разведки Валерия Кура, это приложение фактически связано с самим Путиным.

