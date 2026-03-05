После начала конфликта в Иране 28 февраля Путин 2 дня не появлялся перед камерами, а впервые Кремль опубликовал видео 2 и 3 марта. Об этом сообщили расследователи проекта "Система".
Смотрите также Фейки о войне, Зеленского и мировых лидеров: как российская пропаганда научилась обходить санкции и распространяется по Европе
Как Кремль публикует "консервы"?
Владимир Путин не появлялся перед телекамерами более 10 дней. Его выдали увядшая аглаонема (популярное комнатное растение – 24 Канал) и маникюр Голиковой (российский государственный деятель и экономист, заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики – 24 Канал).
Последний раз диктатор выступил на церемонии открытия года единства народов России 5 февраля 2026 года. После этого страна начала публиковать "консервы".
Что такое "консервы"?
"Консервами" называют заранее записанные встречи президента с чиновниками, политиками или бизнесменами. Такие видео снимают заранее, а потом пресс-служба может опубликовать их позже, подавая как текущие события.
Путин уже не впервые публикует устаревшие видео. Журналисты уличали во лжи президента по различным визуальным деталям в кабинете. В "Системе" за 2026 год насчитали аж 18 таких "консервных" видео.
Что именно выдало ложь Путина?
В кабинете президента России стоят две аглаонемы. Поскольку растения не зависят от графика Кремля, по их виду можно заметить, когда публикуют заранее записанные видео.
Смена растений на видео Путина / Коллаж "Системы"
В кабинете стояла аглаонема, правый лист которой зимой пожелтел, а растение со временем отрастало. По состоянию этих листьев можно отследить последовательность встреч.
На видео 28 января лист уже увядший, 6 февраля – полностью пожелтел. После 9 февраля растение снова зеленое и меньшее, что свидетельствует о публикации "консервов".
Как маникюр рассекретил "консервы"?
Кремль сообщил о встрече Путина и Татьяны Голиковой 10 февраля 2026 года. На кадрах того дня ногти политкини пыльно-розового цвета. В то же время за день до публикации и после маникюр был розового цвета.
Кадры изменения цвета маникюра / Коллаж "Системы"
Пылевой маникюр она носила в начале февраля, вероятно тогда и была записана "консерва".
Также на одном из видео Путин немного меняет произношение буквы "с". В записях Кремля с 9 – 17 февраля он говорит как обычно, а впервые заметно такое произношение 5 февраля во время публичного выступления.
"Незаметное" исчезновение Путина совпало с семейным праздником – в середине февраля день рождения отмечал его старший сын Иван.
Что еще известно о лжи Кремля?
Журналисты обнаружили, что Путин скрывает свое место работы и встреч, используя несколько кабинетов. Журналист расследовательского проекта "Система" Андрей Сошников заявил, что эти детали свидетельствуют о растущей паранойе российского лидера.
Путин якобы поддерживает образ стабильности, скрывая собственную изоляцию. Кабинеты дублируют друг друга до мельчайших деталей. Однако на разных видео появлялись различия в высоте дверных ручек и расположении линии на стене.
Президент России формирует новую картинку реальности для собственного народа, пытаясь скрыть страх и паранойю, что давно определяют его поведение.