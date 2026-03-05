После начала конфликта в Иране 28 февраля Путин 2 дня не появлялся перед камерами, а впервые Кремль опубликовал видео 2 и 3 марта. Об этом сообщили расследователи проекта "Система".

Как Кремль публикует "консервы"?

Владимир Путин не появлялся перед телекамерами более 10 дней. Его выдали увядшая аглаонема (популярное комнатное растение – 24 Канал) и маникюр Голиковой (российский государственный деятель и экономист, заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики – 24 Канал).

Последний раз диктатор выступил на церемонии открытия года единства народов России 5 февраля 2026 года. После этого страна начала публиковать "консервы".

Что такое "консервы"? "Консервами" называют заранее записанные встречи президента с чиновниками, политиками или бизнесменами. Такие видео снимают заранее, а потом пресс-служба может опубликовать их позже, подавая как текущие события.

Путин уже не впервые публикует устаревшие видео. Журналисты уличали во лжи президента по различным визуальным деталям в кабинете. В "Системе" за 2026 год насчитали аж 18 таких "консервных" видео.

Что именно выдало ложь Путина?

В кабинете президента России стоят две аглаонемы. Поскольку растения не зависят от графика Кремля, по их виду можно заметить, когда публикуют заранее записанные видео.



Смена растений на видео Путина / Коллаж "Системы"

В кабинете стояла аглаонема, правый лист которой зимой пожелтел, а растение со временем отрастало. По состоянию этих листьев можно отследить последовательность встреч.

На видео 28 января лист уже увядший, 6 февраля – полностью пожелтел. После 9 февраля растение снова зеленое и меньшее, что свидетельствует о публикации "консервов".

Как маникюр рассекретил "консервы"?

Кремль сообщил о встрече Путина и Татьяны Голиковой 10 февраля 2026 года. На кадрах того дня ногти политкини пыльно-розового цвета. В то же время за день до публикации и после маникюр был розового цвета.



Кадры изменения цвета маникюра / Коллаж "Системы"

Пылевой маникюр она носила в начале февраля, вероятно тогда и была записана "консерва".

Также на одном из видео Путин немного меняет произношение буквы "с". В записях Кремля с 9 – 17 февраля он говорит как обычно, а впервые заметно такое произношение 5 февраля во время публичного выступления.

"Незаметное" исчезновение Путина совпало с семейным праздником – в середине февраля день рождения отмечал его старший сын Иван.

