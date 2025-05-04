Теневая война Кремля: как Россия использует "одноразовых" агентов для диверсий в Европе

Россия развернула кампанию диверсий, провокаций и дезинформации в Европе с целью дестабилизацией Запада. Для этого Москва использует "одноразовых" агентов, которые не всегда даже осознают, что работают на Кремль.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Как российские спецслужбы устраивают диверсии

В течение прошлого года в европейских городах произошло большое количество диверсий: в Литве подожгли магазин Ikea, в Великобритании семерых человек обвинили в поджоге бизнеса, имевшего связь с Украиной, во Франции под Эйфелевой башней оставили пять гробов с надписями "Французские солдаты в Украине", а в Эстонии разбили окна автомобилей министра внутренних дел и местного журналиста.

В Польше также произошло несколько "подозрительных пожаров", в частности один уничтожил огромный торговый центр в Варшаве.

По словам журналистов, в совокупности эти инциденты свидетельствуют о том, что российские спецслужбы перешли к новому типу атак на Запад – опасным и насильственным, но в то же время фрагментарным и сложным для доказывания.

Исполнителями этих диверсий выступают лица, которых вербуют онлайн и платят им криптовалютой. Некоторые из них знают, кто является "заказчиком", а другие даже не подозревают, что работают на Москву.

Со шпионами под дипломатическим прикрытием или даже "нелегалами" под глубоким прикрытием справляться легче. А это становится опасным для всех нас,

– сказал один из высокопоставленных европейских чиновников.

Однако, по словам западных разведчиков, последнее время наблюдается затишье: возможно, Путин рассчитывает на улучшение отношений с США при президентстве Дональда Трампа.

Журналисты отметили, что для Европы проблемой являются не только сами диверсии, но и то, что каждый такой случай крайне трудно связать непосредственно с Россией. Фактически, теперь спецслужбы используют не штатных агентов, а случайных людей.

Методы вербовки зависят от страны: в странах Балтии потенциальных диверсантов ищут в первую очередь среди местного русскоязычного населения. Вербовка часто происходит во время их поездок в Россию, после чего контакт с агентами поддерживается через Telegram. Стоит отметить, что в большинстве случаев речь не идет об идейной мотивации – людей побуждают к сотрудничеству финансовая выгода или шантаж.

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В других странах Европы российские спецслужбы вербуют диверсантов напрямую через Telegram, вообще не вступая в личный контакт. Основной целевой аудиторией становятся мигранты, которые привыкли к "серым" работам с низкой оплатой.

Для российских спецслужб главное преимущество таких "одноразовых" агентов заключается в том, что в случае провала или задержания их можно просто оставить на произвол судьбы – Москва не будет нести за них никакой ответственности.